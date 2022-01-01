У бою із російським окупантом загинув волинянин Віталій Горліковський

У бою із російським окупантом загинув волинянин Віталій Горліковський
Під час боїв з російськими окупантами за незалежність України загинув Захисник Віталій Горліковський з селища Благодатне.

Про це повідомив мер Нововолинська Борис Карпус.

Він брав участь у бойових діях на сході України у 2014-2015 роках. Служив у зенітно-ракетному полку міста Володимир.

18 серпня Віталія привезуть додому. Зустріч на в’їзді в місто о 16:00, звідти кортеж поїде в Благодатне.

Чин погребіння відбудеться 19-го серпня. Час міська рада повідомить згодом.

Світла пам'ять Герою! Глибокі співчуття родині загиблого воїна!

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Теги: Віталій Горліковський, Благодатне, загинув, військовий
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