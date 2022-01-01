У бою із російським окупантом загинув волинянин Віталій Горліковський

Віталій Горліковський з селища Благодатне.



Про це Борис Карпус.



Він брав участь у бойових діях на сході України у 2014-2015 роках. Служив у зенітно-ракетному полку міста Володимир.



18 серпня Віталія привезуть додому. Зустріч на в’їзді в місто о 16:00, звідти кортеж поїде в Благодатне.



Чин погребіння відбудеться 19-го серпня. Час міська рада повідомить згодом.



Світла пам'ять Герою! Глибокі співчуття родині загиблого воїна!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час боїв з російськими окупантами за незалежність України загинув Захисникз селища Благодатне.Про це повідомив мер НововолинськаВін брав участь у бойових діях на сході України у 2014-2015 роках. Служив у зенітно-ракетному полку міста Володимир.18 серпня Віталія привезуть додому. Зустріч на в’їзді в місто о 16:00, звідти кортеж поїде в Благодатне.Чин погребіння відбудеться 19-го серпня. Час міська рада повідомить згодом.

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