Яблучний Спас 2022: що покласти у кошик для освячення
Сьогодні, 13:19
Щороку християни відзначають 19 серпня Яблучного Спаса. Зазвичай у цей день віряни йдуть до церкви з кошиком фруктів. Головна традиція пов'язана з яблуками, яких освячують в церкві, а згодом пригощають ними близьких і печуть смачні пироги.
Про це повідомляє 24 канал.
Щоб свято справді було атмосферним, треба слідувати традиціям, які здавна плекали українці. У народі Яблучний Спас символізував свято врожаю та завершення літ. Вміст кошика кожної української господині є по-своєму неповторним та особливим – все залежить від фантазій та уподобань.
Також разом з Яблучним Спасом в Україні водночас відзначають важливе християнське свято Преображення Господнє. Різні традиції та звичаї переплелися один з одним і дійшли до нас.
За традицією на Яблучного Спаса у святковий кошик кладуть:
- яблука,
- груші,
- виноград,
- сливи,
- персики,
- моркву,
- помідори,
- хліб,
- хрін,
- медові стільники,
- сіль.
Крім цього можна у кошик покласти колосся пшениці та поставити баночку меду або жита. Також на свято заведено робити різноманітну випічку з яблук: запікати їх, пекти млинці та пироги. А ще можна приготувати варення, узвар чи компот.
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Про це повідомляє 24 канал.
Щоб свято справді було атмосферним, треба слідувати традиціям, які здавна плекали українці. У народі Яблучний Спас символізував свято врожаю та завершення літ. Вміст кошика кожної української господині є по-своєму неповторним та особливим – все залежить від фантазій та уподобань.
Також разом з Яблучним Спасом в Україні водночас відзначають важливе християнське свято Преображення Господнє. Різні традиції та звичаї переплелися один з одним і дійшли до нас.
За традицією на Яблучного Спаса у святковий кошик кладуть:
- яблука,
- груші,
- виноград,
- сливи,
- персики,
- моркву,
- помідори,
- хліб,
- хрін,
- медові стільники,
- сіль.
Крім цього можна у кошик покласти колосся пшениці та поставити баночку меду або жита. Також на свято заведено робити різноманітну випічку з яблук: запікати їх, пекти млинці та пироги. А ще можна приготувати варення, узвар чи компот.
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