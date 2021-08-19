Яблучний Спас 2022: що покласти у кошик для освячення





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Щоб свято справді було атмосферним, треба слідувати традиціям, які здавна плекали українці. У народі Яблучний Спас символізував свято врожаю та завершення літ. Вміст кошика кожної української господині є по-своєму неповторним та особливим – все залежить від фантазій та уподобань.



Також разом з Яблучним Спасом в Україні водночас відзначають важливе християнське свято Преображення Господнє. Різні традиції та звичаї переплелися один з одним і дійшли до нас.



За традицією на Яблучного Спаса у святковий кошик кладуть:



- яблука,

- груші,

- виноград,

- сливи,

- персики,

- моркву,

- помідори,

- хліб,

- хрін,

- медові стільники,

- сіль.



Крім цього можна у кошик покласти колосся пшениці та поставити баночку меду або жита. Також на свято заведено робити різноманітну випічку з яблук: запікати їх, пекти млинці та пироги. А ще можна приготувати варення, узвар чи компот.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Щороку християни відзначають 19 серпня Яблучного Спаса. Зазвичай у цей день віряни йдуть до церкви з кошиком фруктів. Головна традиція пов'язана з яблуками, яких освячують в церкві, а згодом пригощають ними близьких і печуть смачні пироги.Про це повідомляє 24 канал. Щоб свято справді було атмосферним, треба слідувати традиціям, які здавна плекали українці. У народі Яблучний Спас символізував свято врожаю та завершення літ. Вміст кошика кожної української господині є по-своєму неповторним та особливим – все залежить від фантазій та уподобань.Також разом з Яблучним Спасом в Україні водночас відзначають важливе християнське свято Преображення Господнє. Різні традиції та звичаї переплелися один з одним і дійшли до нас.За традицією на Яблучного Спаса у святковий кошик кладуть:- яблука,- груші,- виноград,- сливи,- персики,- моркву,- помідори,- хліб,- хрін,- медові стільники,- сіль.Крім цього можна у кошик покласти колосся пшениці та поставити баночку меду або жита. Також на свято заведено робити різноманітну випічку з яблук: запікати їх, пекти млинці та пироги. А ще можна приготувати варення, узвар чи компот.

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