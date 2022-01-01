У Луцьку на блокпосту затримали трьох киян: підозрюють у крадіжці

У Луцьку на блокпосту затримали трьох киян: підозрюють у крадіжці
У Луцьку на блокпосту затримали трьох осіб.

Як повідомили телеканалу «Конкурент TV» очевидці, це сталось вранці, 18 серпня.

Інформацію підтвердили і у Нацполіції області.

Зі слів речниці Ольги Бузулук, чоловіків підозрюють у крадіжці. Спритники прибули до Луцька зі столиці і 17 серпня здійснили крадіжку барсетки з автомобіля, де було понад 40 тисяч гривень.

Наразі тривають необхідні процесуальні заходи. Також перевірятиметься їхня причетність до скоєння аналогічних злочинів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, блокпост, крадіжка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Яблучний Спас 2022: що покласти у кошик для освячення
Сьогодні, 13:19
У Луцьку на блокпосту затримали трьох киян: підозрюють у крадіжці
Сьогодні, 13:00
У МОЗ пояснили, чи можуть повернути обов'язковий карантин і маски
Сьогодні, 12:42
СБУ затримала зрадника, який «провів» до околиць Києва понад 120 одиниць техніки окупантів
Сьогодні, 12:30
У Ковелі хочуть перейменувати вулицю на честь загиблих Героїв – батька і сина
Сьогодні, 12:10
Схожі новини
У Львові затримали чоловіка, який «обчистив» магазин у Луцьку на 27 тисяч. ФОТО У Львові затримали чоловіка, який «обчистив» магазин у Луцьку на 27 тисяч. ФОТО
17 серпень, 12:26
Волинянин потрапив за ґрати через крадіжку шоколадок Волинянин потрапив за ґрати через крадіжку шоколадок
23 липень, 07:33
Небайдужий лучанин «заклав» поліції велосипедних злодіїв Небайдужий лучанин «заклав» поліції велосипедних злодіїв
23 липень, 02:17
У Луцьку на блокпосту у водія виявили 18 пакетів канабісу У Луцьку на блокпосту у водія виявили 18 пакетів канабісу
11 липень, 11:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Яблучний Спас 2022: що покласти у кошик для освячення
Сьогодні, 13:19
 0
У Луцьку на блокпосту затримали трьох киян: підозрюють у крадіжці
Сьогодні, 13:00
 0
У МОЗ пояснили, чи можуть повернути обов'язковий карантин і маски
Сьогодні, 12:42
 0
СБУ затримала зрадника, який «провів» до околиць Києва понад 120 одиниць техніки окупантів
Сьогодні, 12:30
 0
У Ковелі хочуть перейменувати вулицю на честь загиблих Героїв – батька і сина
Сьогодні, 12:10
 0
Медіа
відео
1/8