У Луцьку на блокпосту затримали трьох киян: підозрюють у крадіжці
Сьогодні, 13:00
У Луцьку на блокпосту затримали трьох осіб.
Як повідомили телеканалу «Конкурент TV» очевидці, це сталось вранці, 18 серпня.
Інформацію підтвердили і у Нацполіції області.
Зі слів речниці Ольги Бузулук, чоловіків підозрюють у крадіжці. Спритники прибули до Луцька зі столиці і 17 серпня здійснили крадіжку барсетки з автомобіля, де було понад 40 тисяч гривень.
Наразі тривають необхідні процесуальні заходи. Також перевірятиметься їхня причетність до скоєння аналогічних злочинів.
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Як повідомили телеканалу «Конкурент TV» очевидці, це сталось вранці, 18 серпня.
Інформацію підтвердили і у Нацполіції області.
Зі слів речниці Ольги Бузулук, чоловіків підозрюють у крадіжці. Спритники прибули до Луцька зі столиці і 17 серпня здійснили крадіжку барсетки з автомобіля, де було понад 40 тисяч гривень.
Наразі тривають необхідні процесуальні заходи. Також перевірятиметься їхня причетність до скоєння аналогічних злочинів.
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