У Луцьку на блокпосту затримали трьох киян: підозрюють у крадіжці





Як повідомили телеканалу



Інформацію підтвердили і у Нацполіції області.



Зі слів речниці Ольги Бузулук, чоловіків підозрюють у крадіжці. Спритники прибули до Луцька зі столиці і 17 серпня здійснили крадіжку барсетки з автомобіля, де було понад 40 тисяч гривень.



Наразі тривають необхідні процесуальні заходи. Також перевірятиметься їхня причетність до скоєння аналогічних злочинів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на блокпосту затримали трьох осіб.Як повідомили телеканалу «Конкурент TV» очевидці, це сталось вранці, 18 серпня.Інформацію підтвердили і у Нацполіції області.Зі слів речниці, чоловіків підозрюють у крадіжці. Спритники прибули до Луцька зі столиці і 17 серпня здійснили крадіжку барсетки з автомобіля, де було понад 40 тисяч гривень.Наразі тривають необхідні процесуальні заходи. Також перевірятиметься їхня причетність до скоєння аналогічних злочинів.

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