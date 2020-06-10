У МОЗ пояснили, чи можуть повернути обов'язковий карантин і маски
Сьогодні, 12:42
Карантин через поширення Covid-19 досі діє в Україні. Але обмеження стали рекомендованими. Сьогодні в пріоритеті робота на оборонний сектор і допомога Збройним силам України.
На цьому наголосив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю «РБК-Україна».
«Тому оцінюватимемо те, що можемо запровадити, з урахуванням війни», – сказав він.
Ляшко додав, що все залежатиме від ситуації з поширенням хвороби.
«Все залежатиме від того, як зможемо балансувати. Якщо бачитимемо, що інфекційні захворювання переважають, займають ліжковий фонд у лікарнях і буде загроза, що ми не впораємося з пораненими, який буде вихід у міністра охорони здоров’я? Звісно, просити запроваджувати жорсткіші умови для того, щоб якісно й ефективно надавати медичну допомогу пораненим», – пояснив очільник МОЗ.
Також він розповів, наскільки небезпечний новий вид Omicron, який зараз поширюється в європейських країнах.
«Зараз ми бачимо менше госпіталізацій і ускладнень. Але на це може вплинути кілька чинників – або штам не так агресивний, або кількість імунізованих людей значно більше – перехворілих і провакцинованих. Ми бачимо в Європі, що там цифри випадків зростають, але кризи в лікарнях поки немає», – підсумував Ляшко.
В Україні кількість випадків захворювання на коронавірус зростає. Також збільшилася кількість смертей від хвороби, повідомив Ляшко.
Вакцини в Україні є, як і доступність до них на більшості території держави, сказав він.
Зауважимо, в липні виявили новий варіант Covid-штаму Omicron. Випадки захворювання зафіксували в Чернівецькій області.
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На цьому наголосив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю «РБК-Україна».
«Тому оцінюватимемо те, що можемо запровадити, з урахуванням війни», – сказав він.
Ляшко додав, що все залежатиме від ситуації з поширенням хвороби.
«Все залежатиме від того, як зможемо балансувати. Якщо бачитимемо, що інфекційні захворювання переважають, займають ліжковий фонд у лікарнях і буде загроза, що ми не впораємося з пораненими, який буде вихід у міністра охорони здоров’я? Звісно, просити запроваджувати жорсткіші умови для того, щоб якісно й ефективно надавати медичну допомогу пораненим», – пояснив очільник МОЗ.
Також він розповів, наскільки небезпечний новий вид Omicron, який зараз поширюється в європейських країнах.
«Зараз ми бачимо менше госпіталізацій і ускладнень. Але на це може вплинути кілька чинників – або штам не так агресивний, або кількість імунізованих людей значно більше – перехворілих і провакцинованих. Ми бачимо в Європі, що там цифри випадків зростають, але кризи в лікарнях поки немає», – підсумував Ляшко.
В Україні кількість випадків захворювання на коронавірус зростає. Також збільшилася кількість смертей від хвороби, повідомив Ляшко.
Вакцини в Україні є, як і доступність до них на більшості території держави, сказав він.
Зауважимо, в липні виявили новий варіант Covid-штаму Omicron. Випадки захворювання зафіксували в Чернівецькій області.
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