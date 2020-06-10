У МОЗ пояснили, чи можуть повернути обов'язковий карантин і маски

У МОЗ пояснили, чи можуть повернути обов'язковий карантин і маски
Карантин через поширення Covid-19 досі діє в Україні. Але обмеження стали рекомендованими. Сьогодні в пріоритеті робота на оборонний сектор і допомога Збройним силам України.

На цьому наголосив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю «РБК-Україна».

«Тому оцінюватимемо те, що можемо запровадити, з урахуванням війни», – сказав він.

Ляшко додав, що все залежатиме від ситуації з поширенням хвороби.

«Все залежатиме від того, як зможемо балансувати. Якщо бачитимемо, що інфекційні захворювання переважають, займають ліжковий фонд у лікарнях і буде загроза, що ми не впораємося з пораненими, який буде вихід у міністра охорони здоров’я? Звісно, просити запроваджувати жорсткіші умови для того, щоб якісно й ефективно надавати медичну допомогу пораненим», – пояснив очільник МОЗ.

Також він розповів, наскільки небезпечний новий вид Omicron, який зараз поширюється в європейських країнах.

«Зараз ми бачимо менше госпіталізацій і ускладнень. Але на це може вплинути кілька чинників – або штам не так агресивний, або кількість імунізованих людей значно більше – перехворілих і провакцинованих. Ми бачимо в Європі, що там цифри випадків зростають, але кризи в лікарнях поки немає», – підсумував Ляшко.

В Україні кількість випадків захворювання на коронавірус зростає. Також збільшилася кількість смертей від хвороби, повідомив Ляшко.

Вакцини в Україні є, як і доступність до них на більшості території держави, сказав він.

Зауважимо, в липні виявили новий варіант Covid-штаму Omicron. Випадки захворювання зафіксували в Чернівецькій області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: карантин, маски, МОЗ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Яблучний Спас 2022: що покласти у кошик для освячення
Сьогодні, 13:19
У Луцьку на блокпосту затримали трьох киян: підозрюють у крадіжці
Сьогодні, 13:00
У МОЗ пояснили, чи можуть повернути обов'язковий карантин і маски
Сьогодні, 12:42
СБУ затримала зрадника, який «провів» до околиць Києва понад 120 одиниць техніки окупантів
Сьогодні, 12:30
У Ковелі хочуть перейменувати вулицю на честь загиблих Героїв – батька і сина
Сьогодні, 12:10
Схожі новини
Як працюватимуть луцькі ринки за новими рекомендаціями МОЗ Як працюватимуть луцькі ринки за новими рекомендаціями МОЗ
10 червень, 2020, 00:32
Розповіли, як працюватимуть гірськолижні курорти в період карантину Розповіли, як працюватимуть гірськолижні курорти в період карантину
02 грудень, 2021, 12:57
В Україні збільшилася кількість «жовтих» областей В Україні збільшилася кількість «жовтих» областей
28 листопад, 2021, 18:34
Нові правила для перевезень під час карантину не стосуються неповнолітніх Нові правила для перевезень під час карантину не стосуються неповнолітніх
12 жовтень, 2021, 19:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У бою із російським окупантом загинув волинянин Віталій Горліковський
Сьогодні, 13:43
 0
Яблучний Спас 2022: що покласти у кошик для освячення
Сьогодні, 13:19
 0
У Луцьку на блокпосту затримали трьох киян: підозрюють у крадіжці
Сьогодні, 13:00
 0
У МОЗ пояснили, чи можуть повернути обов'язковий карантин і маски
Сьогодні, 12:42
 0
СБУ затримала зрадника, який «провів» до околиць Києва понад 120 одиниць техніки окупантів
Сьогодні, 12:30
 0
Медіа
відео
1/8