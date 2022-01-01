У Ковелі хочуть перейменувати вулицю на честь загиблих Героїв – батька і сина





Про це повідомив міський голова



Всі результати зараз підсумовуються і на стадії підготовки - відповідний проєкт рішення, який розглядатимуть депутати міської ради.



Але вже відомо, що найбільше голосів громадськість віддала за перейменування вулиці Толстого на вулицю імені загиблого в лютому воїна, ковельчанина Єгора Лобанова - 647.



Тоді як топонімічна комісія рекомендувала перейменувати цю вулицю на Захисників України, аргументуючи це активною фазою війни, яка, на жаль, не гарантує, що загиблих героїв, які жили на одній вулиці, не буде більше одного, і що це не викличе спірних моментів у майбутньому. Тож за цю версію проголосуавав 321 мешканець нашої громади.



"Остаточне рішення буде за депутатами. Але у світлі останніх подій, маю на увазі

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завершилися громадські слухання щодо перейменування вулиць і провулків Ковельської громади.Про це повідомив міський голова Ігор Чайка Всі результати зараз підсумовуються і на стадії підготовки - відповідний проєкт рішення, який розглядатимуть депутати міської ради.Але вже відомо, що найбільше голосів громадськість віддала за перейменування вулиці Толстого на вулицю імені загиблого в лютому воїна, ковельчанина- 647.Тоді як топонімічна комісія рекомендувала перейменувати цю вулицю на Захисників України, аргументуючи це активною фазою війни, яка, на жаль, не гарантує, що загиблих героїв, які жили на одній вулиці, не буде більше одного, і що це не викличе спірних моментів у майбутньому. Тож за цю версію проголосуавав 321 мешканець нашої громади."Остаточне рішення буде за депутатами. Але у світлі останніх подій, маю на увазі трагічну загибель днями батька Єгора Лобанова, - Юрія , який також був захисником України в цій важкій війні з російським агресором, хочу озвучити таку ініціативу: присвоїти цій вулиці ім‘я не лише сина, але й батька. Відповідно, щоб вулиця Толстого стала вулицею Лобанових - батька і сина", - з такою пропозицією звернувся до жителів громади Ігор Чайка.

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