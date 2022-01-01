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Росія тягне до кордонів України ешелон з ракетами та боєприпасами, – СтратКом ЗСУ

Росія тягне до кордонів України ешелон з ракетами та боєприпасами, – СтратКом ЗСУ
Росія концентрує біля кордонів з Україною та на окупованих територіях велику кількість ТПК із ЗУР до ЗРК С-300.

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України.

Так, на початку серпня з Улан-Уде вийшов ешелон з боєприпасами у складі 28 вагонів, із ракетами для ЗРК С-300 у кількості 32 ЗУР. До кордону з Україною ешелон орієнтовно прибуде у 20-х числах.

До середини серпня з арсеналу комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів в Котово було вилучено понад 120 контейнерів із ракетами до ЗРК С-300.

Відомо, що у районі Джанкоя було складовано близько 440 ТПК до ЗРК С-300. Після інциденту в Джанкої поки що важко сказати, були ці ТПК знищені повністю, частково чи взагалі – ні.

У Зябрівці (Білорусь) за 22 км від кордону з Україною так само йде концентрація ракет до С-300 і загальна кількість ТПК перевищує 60 од.

Загроза масованого обстрілу території України, як мінімум, ракетами С-300 очевидна. З урахуванням прибуття ряду ешелонів до 20 числа, очевидно і те, що вони концентруються до 24 серпня.

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Теги: Росія, Україна, війна
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