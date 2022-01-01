Росія тягне до кордонів України ешелон з ракетами та боєприпасами, – СтратКом ЗСУ
Сьогодні, 11:35
Росія концентрує біля кордонів з Україною та на окупованих територіях велику кількість ТПК із ЗУР до ЗРК С-300.
Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України.
Так, на початку серпня з Улан-Уде вийшов ешелон з боєприпасами у складі 28 вагонів, із ракетами для ЗРК С-300 у кількості 32 ЗУР. До кордону з Україною ешелон орієнтовно прибуде у 20-х числах.
До середини серпня з арсеналу комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів в Котово було вилучено понад 120 контейнерів із ракетами до ЗРК С-300.
Відомо, що у районі Джанкоя було складовано близько 440 ТПК до ЗРК С-300. Після інциденту в Джанкої поки що важко сказати, були ці ТПК знищені повністю, частково чи взагалі – ні.
У Зябрівці (Білорусь) за 22 км від кордону з Україною так само йде концентрація ракет до С-300 і загальна кількість ТПК перевищує 60 од.
Загроза масованого обстрілу території України, як мінімум, ракетами С-300 очевидна. З урахуванням прибуття ряду ешелонів до 20 числа, очевидно і те, що вони концентруються до 24 серпня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України.
Так, на початку серпня з Улан-Уде вийшов ешелон з боєприпасами у складі 28 вагонів, із ракетами для ЗРК С-300 у кількості 32 ЗУР. До кордону з Україною ешелон орієнтовно прибуде у 20-х числах.
До середини серпня з арсеналу комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів в Котово було вилучено понад 120 контейнерів із ракетами до ЗРК С-300.
Відомо, що у районі Джанкоя було складовано близько 440 ТПК до ЗРК С-300. Після інциденту в Джанкої поки що важко сказати, були ці ТПК знищені повністю, частково чи взагалі – ні.
У Зябрівці (Білорусь) за 22 км від кордону з Україною так само йде концентрація ракет до С-300 і загальна кількість ТПК перевищує 60 од.
Загроза масованого обстрілу території України, як мінімум, ракетами С-300 очевидна. З урахуванням прибуття ряду ешелонів до 20 числа, очевидно і те, що вони концентруються до 24 серпня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Обстріл Миколаєва: пошкоджені університет, 27 будинків та автопарк
17 серпень, 16:52
Резніков розповів, хто підлягає мобілізації в першу чергу
17 серпень, 12:05
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині легковик збив велосипедиста. ФОТО
Сьогодні, 11:48
Росія тягне до кордонів України ешелон з ракетами та боєприпасами, – СтратКом ЗСУ
Сьогодні, 11:35
Біля Луцька водій злетів у кювет і врізався в дерево
Сьогодні, 11:30
На Донбасі загинув військовий з Волині Роман Бондарук
Сьогодні, 11:14
Медіа