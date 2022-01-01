На Донбасі загинув військовий з Волині Роман Бондарук

Бондарук Роман Васильович.



Про це



Герой загинув, виконуючи бойове завдання на Донеччині. В громаді оголошено Дні жалоби.



Сьогодні, 18 серпня, тіло військового привезуть у рідне село.



"Просимо мешканців Рівненської громади гідно зустріти загиблого, віддати йому шану. Точний час зустрічі та поховання повідомимо згодом", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Рівненській громаді, Ковельського району - скорботна звістка з фронту. Загинув житель с. РівнеПро це повідомили на сторінці громади у Фейсбук.Герой загинув, виконуючи бойове завдання на Донеччині. В громаді оголошено Дні жалоби.Сьогодні, 18 серпня, тіло військового привезуть у рідне село."Просимо мешканців Рівненської громади гідно зустріти загиблого, віддати йому шану. Точний час зустрічі та поховання повідомимо згодом", - йдеться у повідомленні.

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