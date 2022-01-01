На Донбасі загинув військовий з Волині Роман Бондарук
Сьогодні, 11:14
У Рівненській громаді, Ковельського району - скорботна звістка з фронту. Загинув житель с. Рівне Бондарук Роман Васильович.
Про це повідомили на сторінці громади у Фейсбук.
Герой загинув, виконуючи бойове завдання на Донеччині. В громаді оголошено Дні жалоби.
Сьогодні, 18 серпня, тіло військового привезуть у рідне село.
"Просимо мешканців Рівненської громади гідно зустріти загиблого, віддати йому шану. Точний час зустрічі та поховання повідомимо згодом", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили на сторінці громади у Фейсбук.
Герой загинув, виконуючи бойове завдання на Донеччині. В громаді оголошено Дні жалоби.
Сьогодні, 18 серпня, тіло військового привезуть у рідне село.
"Просимо мешканців Рівненської громади гідно зустріти загиблого, віддати йому шану. Точний час зустрічі та поховання повідомимо згодом", - йдеться у повідомленні.
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