ЗСУ знищили вже 44 300 окупантів





Про це



Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.



Загальні бойові втрати Росії на 18 серпня орієнтовно склали:



- особового складу - близько 44300 (+200) осіб ліквідовано;

- танків - 1889 (+3);

- бойових броньованих машин - 4179 (+17);

- артилерійських систем - 1010 (+17);

- РСЗВ - 265 (+2);

- засоби ППО - 136 (+0);

- літаків - 234 (+1);

- гелікоптерів - 197 (+1);

- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 793 (+1);

- крилаті ракети - 190 (+0);

- кораблі / катери - 15 (+0);

- автомобільної техніки та автоцистерн - 3061 (+7);

- спеціальної техніки - 93 (+0).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 200 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 44 300 військовослужбовців.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ в Facebook.Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.Загальні бойові втрати Росії на 18 серпня орієнтовно склали:- особового складу - близько 44300 (+200) осіб ліквідовано;- танків - 1889 (+3);- бойових броньованих машин - 4179 (+17);- артилерійських систем - 1010 (+17);- РСЗВ - 265 (+2);- засоби ППО - 136 (+0);- літаків - 234 (+1);- гелікоптерів - 197 (+1);- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 793 (+1);- крилаті ракети - 190 (+0);- кораблі / катери - 15 (+0);- автомобільної техніки та автоцистерн - 3061 (+7);- спеціальної техніки - 93 (+0).

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