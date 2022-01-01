ЗСУ знищили вже 44 300 окупантів

ЗСУ знищили вже 44 300 окупантів
За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 200 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 44 300 військовослужбовців.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ в Facebook.

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.

Загальні бойові втрати Росії на 18 серпня орієнтовно склали:

- особового складу - близько 44300 (+200) осіб ліквідовано;
- танків - 1889 (+3);
- бойових броньованих машин - 4179 (+17);
- артилерійських систем - 1010 (+17);
- РСЗВ - 265 (+2);
- засоби ППО - 136 (+0);
- літаків - 234 (+1);
- гелікоптерів - 197 (+1);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 793 (+1);
- крилаті ракети - 190 (+0);
- кораблі / катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3061 (+7);
- спеціальної техніки - 93 (+0).

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Теги: втрати окупантів, Росія, війна
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