Студенти луцького ВНЗ з 1 вересня навчатимуться офлайн
Сьогодні, 11:07
Навчання у Луцькому національному технічному університеті планують розпочати 1 вересня. Студенти навчатимуться очно.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили в ЛНТУ.
Навчання у 2022/23 навчальному році планується в очній формі. В університеті дозволили студентам, які з різних причин не можуть відвідувати пари очно, слухати їх дистанційно.
З 1 вересня навчання розпочинається для студентів 4 курсу та 2 скороченого, з 15 вересня – для 1, 2, 3 курсів та 1 скороченого, з 1 жовтня – для магістрів 1 курсу. Перший семестр планують завершити до 1 грудня.
Як повідомили в університеті, у кожному корпусі підготовлено укриття. Детальна інформація буде надана кожному науково-педагогічному працівнику.
Відзначимо, що викладачі ЛНТУ, у яких закінчуються контракти, в умовах воєнного стану будуть прийняті за наказами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили в ЛНТУ.
Навчання у 2022/23 навчальному році планується в очній формі. В університеті дозволили студентам, які з різних причин не можуть відвідувати пари очно, слухати їх дистанційно.
З 1 вересня навчання розпочинається для студентів 4 курсу та 2 скороченого, з 15 вересня – для 1, 2, 3 курсів та 1 скороченого, з 1 жовтня – для магістрів 1 курсу. Перший семестр планують завершити до 1 грудня.
Як повідомили в університеті, у кожному корпусі підготовлено укриття. Детальна інформація буде надана кожному науково-педагогічному працівнику.
Відзначимо, що викладачі ЛНТУ, у яких закінчуються контракти, в умовах воєнного стану будуть прийняті за наказами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Біля Луцька водій злетів у кювет і врізався в дерево
Сьогодні, 11:30
На Донбасі загинув військовий з Волині Роман Бондарук
Сьогодні, 11:14
Студенти луцького ВНЗ з 1 вересня навчатимуться офлайн
Сьогодні, 11:07
ЗСУ знищили вже 44 300 окупантів
Сьогодні, 10:50
В «Устилузі» виявили набої до рушниці. ФОТО
Сьогодні, 10:33
Медіа