Студенти луцького ВНЗ з 1 вересня навчатимуться офлайн

Студенти луцького ВНЗ з 1 вересня навчатимуться офлайн
Навчання у Луцькому національному технічному університеті планують розпочати 1 вересня. Студенти навчатимуться очно.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили в ЛНТУ.

Навчання у 2022/23 навчальному році планується в очній формі. В університеті дозволили студентам, які з різних причин не можуть відвідувати пари очно, слухати їх дистанційно.

З 1 вересня навчання розпочинається для студентів 4 курсу та 2 скороченого, з 15 вересня – для 1, 2, 3 курсів та 1 скороченого, з 1 жовтня – для магістрів 1 курсу. Перший семестр планують завершити до 1 грудня.

Як повідомили в університеті, у кожному корпусі підготовлено укриття. Детальна інформація буде надана кожному науково-педагогічному працівнику.

Відзначимо, що викладачі ЛНТУ, у яких закінчуються контракти, в умовах воєнного стану будуть прийняті за наказами.

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Теги: ЛНТУ, навчання, офлайн, студенти
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