Студенти луцького ВНЗ з 1 вересня навчатимуться офлайн





Про це



Навчання у 2022/23 навчальному році планується в очній формі. В університеті дозволили студентам, які з різних причин не можуть відвідувати пари очно, слухати їх дистанційно.



З 1 вересня навчання розпочинається для студентів 4 курсу та 2 скороченого, з 15 вересня – для 1, 2, 3 курсів та 1 скороченого, з 1 жовтня – для магістрів 1 курсу. Перший семестр планують завершити до 1 грудня.



Як повідомили в університеті, у кожному корпусі підготовлено укриття. Детальна інформація буде надана кожному науково-педагогічному працівнику.



Відзначимо, що викладачі ЛНТУ, у яких закінчуються контракти, в умовах воєнного стану будуть прийняті за наказами.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Навчання у Луцькому національному технічному університеті планують розпочати 1 вересня. Студенти навчатимуться очно.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили в ЛНТУ.Навчання у 2022/23 навчальному році планується в очній формі. В університеті дозволили студентам, які з різних причин не можуть відвідувати пари очно, слухати їх дистанційно.З 1 вересня навчання розпочинається для студентів 4 курсу та 2 скороченого, з 15 вересня – для 1, 2, 3 курсів та 1 скороченого, з 1 жовтня – для магістрів 1 курсу. Перший семестр планують завершити до 1 грудня.Як повідомили в університеті, у кожному корпусі підготовлено укриття. Детальна інформація буде надана кожному науково-педагогічному працівнику.Відзначимо, що викладачі ЛНТУ, у яких закінчуються контракти, в умовах воєнного стану будуть прийняті за наказами.

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