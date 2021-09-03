Біля Луцька водій злетів у кювет і врізався в дерево





Про це розповідають на сторінці волинських рятувальників.



На щастя, водій не постраждав. Він зумів вибратися з автомобіля самотужки.



Рятувальники групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення, які прибули за викликом, від’єднали акумуляторну батарею з понівеченого авто та допомогли водієві дістати особисті речі й документи з понівеченого автомобіля.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 18 серпня вранці у селі Боратин Луцького району легковий автомобіль злетів у кювет і врізався в дерево.Про це розповідають на сторінці волинських рятувальників.На щастя, водій не постраждав. Він зумів вибратися з автомобіля самотужки.Рятувальники групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення, які прибули за викликом, від’єднали акумуляторну батарею з понівеченого авто та допомогли водієві дістати особисті речі й документи з понівеченого автомобіля.

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