На Волині легковик збив велосипедиста. ФОТО
Сьогодні, 11:48
На перехресті Дружби та Святого Володимира у Нововолинську сталася ДТП: велосипедист потрапив під автомобіль.
Про це повідомили у фейсбук-групі Нововолинськ інфо.
Очевидці кажуть, що велосипедист їхав через перехрестя на червоне світло.
Деталі з’ясовує поліція.
Велосипедисту надають допомогу медики.
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Про це повідомили у фейсбук-групі Нововолинськ інфо.
Очевидці кажуть, що велосипедист їхав через перехрестя на червоне світло.
Деталі з’ясовує поліція.
Велосипедисту надають допомогу медики.
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