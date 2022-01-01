На Волині легковик збив велосипедиста. ФОТО





Про це повідомили у фейсбук-групі



Очевидці кажуть, що велосипедист їхав через перехрестя на червоне світло.



Деталі з’ясовує поліція.



Велосипедисту надають допомогу медики.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На перехресті Дружби та Святого Володимира у Нововолинську сталася ДТП: велосипедист потрапив під автомобіль.Про це повідомили у фейсбук-групі Нововолинськ інфо. Очевидці кажуть, що велосипедист їхав через перехрестя на червоне світло.Деталі з’ясовує поліція.Велосипедисту надають допомогу медики.

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