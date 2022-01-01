На Волині легковик збив велосипедиста. ФОТО

На Волині легковик збив велосипедиста. ФОТО
На перехресті Дружби та Святого Володимира у Нововолинську сталася ДТП: велосипедист потрапив під автомобіль.

Про це повідомили у фейсбук-групі Нововолинськ інфо.

Очевидці кажуть, що велосипедист їхав через перехрестя на червоне світло.

Деталі з’ясовує поліція.

Велосипедисту надають допомогу медики.
На Волині легковик збив велосипедиста. ФОТО
На Волині легковик збив велосипедиста. ФОТО

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Теги: Нововолинськ, велосипедист, ДТП
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