СБУ затримала зрадника, який «провів» до околиць Києва понад 120 одиниць техніки окупантів





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За даними СБУ, зрадником виявився мешканець Сумщини, завербований спецслужбами РФ. Із перших днів тимчасової окупації регіону він розпочав активну співпрацю з ворогом, запропонувавши стати провідником і показати безпечні шляхи до Києва.



А після звільнення Сумської області агент продовжив співпрацювати із фсб РФ і виконувати завдання своїх кураторів. Він збирав дані про місця розташування, кількість та озброєння Сил оборони в регіоні.



Фігурант передавав працівникам фсб координати військових об’єктів із прив’язкою до місцевості. Для комунікації використовував закриті канали електронного зв’язку.



Під час обшуків у помешканні зловмисника правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами контактів з російськими кураторами.



Затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада та державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Контррозвідка Служби безпеки України знешкодила ворожого агента, який у перші дні повномасштабного вторгнення РФ «провів» із Сумської до Київської області 128 одиниць техніки окупантів.Про це повідомила пресслужба СБУ.За даними СБУ, зрадником виявився мешканець Сумщини, завербований спецслужбами РФ. Із перших днів тимчасової окупації регіону він розпочав активну співпрацю з ворогом, запропонувавши стати провідником і показати безпечні шляхи до Києва.А після звільнення Сумської області агент продовжив співпрацювати із фсб РФ і виконувати завдання своїх кураторів. Він збирав дані про місця розташування, кількість та озброєння Сил оборони в регіоні.Фігурант передавав працівникам фсб координати військових об’єктів із прив’язкою до місцевості. Для комунікації використовував закриті канали електронного зв’язку.Під час обшуків у помешканні зловмисника правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами контактів з російськими кураторами.Затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада та державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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