В «Устилузі» виявили набої до рушниці. ФОТО





Про це повідомляють у пресслужбі Волинського прикордонного загону.



Сьогодні вранці, 18 серпня, в пункт пропуску «Устилуг» прибув автомобіль «Фольксваген», яким до Польщі слідувала 26-річна мешканка Володимира.



Під час проходження прикордонного контролю, службовий собака, натренований на пошук зброї та набоїв, «зацікавився» її автівкою. Спрацювання чотирилапого і стало підставою для проведення поглибленого огляду.



Як результат, у багажному відділенні прикордонний наряд виявив 120 набоїв до мисливської гладкоствольної зброї, приховані під запасним колесом.



Про знахідку прикордонники повідомили співробітників Нацполіції. Набої встановленим порядком у громадянки вилучили.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прикордонники Волинського загону запобігли незаконному переміщенню через кордон набоїв до мисливської зброї.Про це повідомляють у пресслужбі Волинського прикордонного загону.Сьогодні вранці, 18 серпня, в пункт пропуску «Устилуг» прибув автомобіль «Фольксваген», яким до Польщі слідувала 26-річна мешканка Володимира.Під час проходження прикордонного контролю, службовий собака, натренований на пошук зброї та набоїв, «зацікавився» її автівкою. Спрацювання чотирилапого і стало підставою для проведення поглибленого огляду.Як результат, у багажному відділенні прикордонний наряд виявив 120 набоїв до мисливської гладкоствольної зброї, приховані під запасним колесом.Про знахідку прикордонники повідомили співробітників Нацполіції. Набої встановленим порядком у громадянки вилучили.

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