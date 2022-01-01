В «Устилузі» виявили набої до рушниці. ФОТО
Сьогодні, 10:33
Прикордонники Волинського загону запобігли незаконному переміщенню через кордон набоїв до мисливської зброї.
Про це повідомляють у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
Сьогодні вранці, 18 серпня, в пункт пропуску «Устилуг» прибув автомобіль «Фольксваген», яким до Польщі слідувала 26-річна мешканка Володимира.
Під час проходження прикордонного контролю, службовий собака, натренований на пошук зброї та набоїв, «зацікавився» її автівкою. Спрацювання чотирилапого і стало підставою для проведення поглибленого огляду.
Як результат, у багажному відділенні прикордонний наряд виявив 120 набоїв до мисливської гладкоствольної зброї, приховані під запасним колесом.
Про знахідку прикордонники повідомили співробітників Нацполіції. Набої встановленим порядком у громадянки вилучили.
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Про це повідомляють у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
Сьогодні вранці, 18 серпня, в пункт пропуску «Устилуг» прибув автомобіль «Фольксваген», яким до Польщі слідувала 26-річна мешканка Володимира.
Під час проходження прикордонного контролю, службовий собака, натренований на пошук зброї та набоїв, «зацікавився» її автівкою. Спрацювання чотирилапого і стало підставою для проведення поглибленого огляду.
Як результат, у багажному відділенні прикордонний наряд виявив 120 набоїв до мисливської гладкоствольної зброї, приховані під запасним колесом.
Про знахідку прикордонники повідомили співробітників Нацполіції. Набої встановленим порядком у громадянки вилучили.
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