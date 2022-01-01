В «Устилузі» виявили набої до рушниці. ФОТО

В «Устилузі» виявили набої до рушниці. ФОТО
Прикордонники Волинського загону запобігли незаконному переміщенню через кордон набоїв до мисливської зброї.

Про це повідомляють у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

Сьогодні вранці, 18 серпня, в пункт пропуску «Устилуг» прибув автомобіль «Фольксваген», яким до Польщі слідувала 26-річна мешканка Володимира.

Під час проходження прикордонного контролю, службовий собака, натренований на пошук зброї та набоїв, «зацікавився» її автівкою. Спрацювання чотирилапого і стало підставою для проведення поглибленого огляду.

Як результат, у багажному відділенні прикордонний наряд виявив 120 набоїв до мисливської гладкоствольної зброї, приховані під запасним колесом.

Про знахідку прикордонники повідомили співробітників Нацполіції. Набої встановленим порядком у громадянки вилучили.
В «Устилузі» виявили набої до рушниці. ФОТО
В «Устилузі» виявили набої до рушниці. ФОТО
В «Устилузі» виявили набої до рушниці. ФОТО


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Теги: Устилуг, набої до рушниці
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