Випалювала післяжнивні залишки: в пожежі на Волині загинула жінка
Сьогодні, 10:11
17 серпня в с. Покашів Олицької сільської ради Луцького району під час пожежі загинула жінка.
Про це інформують у пресслужбі рятувальників Волині.
Того дня жінка 1946 року народження випалювала на полі післяжнивні залишки. Від сильного вітру полум’я почало швидко розповсюджуватися по полю. Жінка злякалась і почала гасити вогонь підручними засобами, але не впоралася, знепритомніла та впала в полум’я, внаслідок чого отримала опіки 90% шкіри.
Згодом вона померла у лікарні від отриманих травм.
Фахівці ДСНС закликають громадян відмовитися від спалювання пожнивних залишків, сухотрав’я, чагарників та дотримуватись
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформують у пресслужбі рятувальників Волині.
Того дня жінка 1946 року народження випалювала на полі післяжнивні залишки. Від сильного вітру полум’я почало швидко розповсюджуватися по полю. Жінка злякалась і почала гасити вогонь підручними засобами, але не впоралася, знепритомніла та впала в полум’я, внаслідок чого отримала опіки 90% шкіри.
Згодом вона померла у лікарні від отриманих травм.
Фахівці ДСНС закликають громадян відмовитися від спалювання пожнивних залишків, сухотрав’я, чагарників та дотримуватись
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В «Устилузі» виявили набої до рушниці. ФОТО
Сьогодні, 10:33
Випалювала післяжнивні залишки: в пожежі на Волині загинула жінка
Сьогодні, 10:11
Росія обстріляла гуртожиток у Харкові: є загиблі
Сьогодні, 09:44
Волиняни на колінах прощалися із загиблим військовослужбовцем Олексієм Кунчиком. ФОТО
Сьогодні, 09:30
Медіа