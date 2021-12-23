Випалювала післяжнивні залишки: в пожежі на Волині загинула жінка

17 серпня в с. Покашів Олицької сільської ради Луцького району під час пожежі загинула жінка.Про це інформують у пресслужбі рятувальників Волині.Того дня жінка 1946 року народження випалювала на полі післяжнивні залишки. Від сильного вітру полум’я почало швидко розповсюджуватися по полю. Жінка злякалась і почала гасити вогонь підручними засобами, але не впоралася, знепритомніла та впала в полум’я, внаслідок чого отримала опіки 90% шкіри.Згодом вона померла у лікарні від отриманих травм.Фахівці ДСНС закликають громадян відмовитися від спалювання пожнивних залишків, сухотрав’я, чагарників та дотримуватись