Випалювала післяжнивні залишки: в пожежі на Волині загинула жінка

Випалювала післяжнивні залишки: в пожежі на Волині загинула жінка
17 серпня в с. Покашів Олицької сільської ради Луцького району під час пожежі загинула жінка.

Про це інформують у пресслужбі рятувальників Волині.

Того дня жінка 1946 року народження випалювала на полі післяжнивні залишки. Від сильного вітру полум’я почало швидко розповсюджуватися по полю. Жінка злякалась і почала гасити вогонь підручними засобами, але не впоралася, знепритомніла та впала в полум’я, внаслідок чого отримала опіки 90% шкіри.

Згодом вона померла у лікарні від отриманих травм.

Фахівці ДСНС закликають громадян відмовитися від спалювання пожнивних залишків, сухотрав’я, чагарників та дотримуватись

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Теги: пожежа, Волинь, смерть
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