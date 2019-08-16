У Луцьку відбудеться традиційний вечір пам‘яті до дня народження Кузьми
Сьогодні, 10:00
18 серпня у CITY PARK відбудеться вже традиційний вечір пам‘яті до дня народження Андрія Кузьменка.
Про це пише Волонтерський штаб АНГАР.
Музиканти #angarmusicstage гратимуть пісні Кузьми, а пізніше, скориставшись «вільним мікрофоним», можна співати і слухачам.
У програмі:
- Інна Кириченко
- Марія Хурсенко
- Сергій Скулинець
- YAROVA
- Наталія Лосєва
- Артем Степанюк
- Дмитро Калашев
- Оксана Пушка
"А також донатьте у скриньки АНГАРу, щоб ми могли закупити необхідні штуки для наближення Перемоги, і вся Україна швидше стала місцем щасливих людей. Стартуємо о 19:00", - йдеться у повідомленні.
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Про це пише Волонтерський штаб АНГАР.
Музиканти #angarmusicstage гратимуть пісні Кузьми, а пізніше, скориставшись «вільним мікрофоним», можна співати і слухачам.
У програмі:
- Інна Кириченко
- Марія Хурсенко
- Сергій Скулинець
- YAROVA
- Наталія Лосєва
- Артем Степанюк
- Дмитро Калашев
- Оксана Пушка
"А також донатьте у скриньки АНГАРу, щоб ми могли закупити необхідні штуки для наближення Перемоги, і вся Україна швидше стала місцем щасливих людей. Стартуємо о 19:00", - йдеться у повідомленні.
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Коментарі 1
Хай туди запросять колишніх депутатів-ригів, на концертах яких за Януковича Кузьма співав в 2004-му.
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