У Луцьку відбудеться традиційний вечір пам‘яті до дня народження Кузьми

Андрія Кузьменка.



Про це



Музиканти #angarmusicstage гратимуть пісні Кузьми, а пізніше, скориставшись «вільним мікрофоним», можна співати і слухачам.



У програмі:



- Інна Кириченко

- Марія Хурсенко

- Сергій Скулинець

- YAROVA

- Наталія Лосєва

- Артем Степанюк

- Дмитро Калашев

- Оксана Пушка



"А також донатьте у скриньки АНГАРу, щоб ми могли закупити необхідні штуки для наближення Перемоги, і вся Україна швидше стала місцем щасливих людей. Стартуємо о 19:00", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 18 серпня у CITY PARK відбудеться вже традиційний вечір пам‘яті до дня народженняПро це пише Волонтерський штаб АНГАР.Музиканти #angarmusicstage гратимуть пісні Кузьми, а пізніше, скориставшись «вільним мікрофоним», можна співати і слухачам.У програмі:- Інна Кириченко- Марія Хурсенко- Сергій Скулинець- YAROVA- Наталія Лосєва- Артем Степанюк- Дмитро Калашев- Оксана Пушка"А також донатьте у скриньки АНГАРу, щоб ми могли закупити необхідні штуки для наближення Перемоги, і вся Україна швидше стала місцем щасливих людей. Стартуємо о 19:00", - йдеться у повідомленні.

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