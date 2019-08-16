У Луцьку відбудеться традиційний вечір пам‘яті до дня народження Кузьми

У Луцьку відбудеться традиційний вечір пам‘яті до дня народження Кузьми
18 серпня у CITY PARK відбудеться вже традиційний вечір пам‘яті до дня народження Андрія Кузьменка.

Про це пише Волонтерський штаб АНГАР.

Музиканти #angarmusicstage гратимуть пісні Кузьми, а пізніше, скориставшись «вільним мікрофоним», можна співати і слухачам.

У програмі:

- Інна Кириченко
- Марія Хурсенко
- Сергій Скулинець
- YAROVA
- Наталія Лосєва
- Артем Степанюк
- Дмитро Калашев
- Оксана Пушка

"А також донатьте у скриньки АНГАРу, щоб ми могли закупити необхідні штуки для наближення Перемоги, і вся Україна швидше стала місцем щасливих людей. Стартуємо о 19:00", - йдеться у повідомленні.
У Луцьку відбудеться традиційний вечір пам‘яті до дня народження Кузьми

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Теги: Скрябін, вечір пам'яті, Кузьма, Луцьк, Ангар
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Коментарі 1
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Хай туди запросять колишніх депутатів-ригів, на концертах яких за Януковича Кузьма співав в 2004-му.
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