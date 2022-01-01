Росія обстріляла гуртожиток у Харкові: є загиблі
Сьогодні, 09:44
Окупанти обстріляли гуртожиток у Слобідському районі Харкова. Відомо про двох жертв та 18 поранених. Серед постраждалих є двоє дітей.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 18 серпня.
"Російські окупанти зранку влучили у приміщення гуртожитку, що в Слобідському районі Харкова. Станом на зараз 18 поранених, 2 з них – дитини. 1 людина загинула", – написав Олег Синєгубов.
Станом на 07:40 кількість загиблих зросла до двох осіб. Про це повідомили в пресслужбі ХОВА.
За даними ДСНС, у Слобідському районі сталося часткове руйнування 4-поверхової будівлі гуртожитку та будівлі трамвайного депо.
Рятувальники назвали інші дані що втрат. За їхньою інформацією, жертвою обстрілу стала одна людина. Про постраждалих не повідомляють. 8 людей, серед яких було 2 дітей, вдалось врятувати.
Остаточну цифру жертв та потерпілих озвучать екстрені служби після завершення рятувальної операції.
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Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 18 серпня.
"Російські окупанти зранку влучили у приміщення гуртожитку, що в Слобідському районі Харкова. Станом на зараз 18 поранених, 2 з них – дитини. 1 людина загинула", – написав Олег Синєгубов.
Станом на 07:40 кількість загиблих зросла до двох осіб. Про це повідомили в пресслужбі ХОВА.
За даними ДСНС, у Слобідському районі сталося часткове руйнування 4-поверхової будівлі гуртожитку та будівлі трамвайного депо.
Рятувальники назвали інші дані що втрат. За їхньою інформацією, жертвою обстрілу стала одна людина. Про постраждалих не повідомляють. 8 людей, серед яких було 2 дітей, вдалось врятувати.
Остаточну цифру жертв та потерпілих озвучать екстрені служби після завершення рятувальної операції.
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