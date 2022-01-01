Волиняни на колінах прощалися із загиблим військовослужбовцем Олексієм Кунчиком. ФОТО

Олексієм Кунчиком, 1981 року народження, жителем села Підбереззя.



Про це повідомляють у міськраді.



Тіло Героя, котрий загинув у боях з російськими загарбниками на півдні країни, доставили у рідне село, в батьківську хату.



Разом з рідними та близькими нашого земляка сльозами зустрічало і небо. Протягом усього траурного маршруту від Горохова аж до рідної хати, люди ставали на коліна та віддавали останню шану загиблому.



Прощалися з Олексієм та молилися за спокій його душі в Анно-Зачатіївському храмі села Підбереззя.



Нагадаємо,



Вічна пам'ять мужньому Захисникові України!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 17 серпня, Горохівська громада прощалася з військовим, 1981 року народження, жителем села Підбереззя.Про це повідомляють у міськраді.Тіло Героя, котрий загинув у боях з російськими загарбниками на півдні країни, доставили у рідне село, в батьківську хату.Разом з рідними та близькими нашого земляка сльозами зустрічало і небо. Протягом усього траурного маршруту від Горохова аж до рідної хати, люди ставали на коліна та віддавали останню шану загиблому.Прощалися з Олексієм та молилися за спокій його душі в Анно-Зачатіївському храмі села Підбереззя.Нагадаємо, військовий загинув 13 серпня у селі Широке Баштанського району Миколаївської області унаслідок важких поранень.

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