Волиняни на колінах прощалися із загиблим військовослужбовцем Олексієм Кунчиком. ФОТО

Волиняни на колінах прощалися із загиблим військовослужбовцем Олексієм Кунчиком. ФОТО
17 серпня, Горохівська громада прощалася з військовим Олексієм Кунчиком, 1981 року народження, жителем села Підбереззя.

Про це повідомляють у міськраді.

Тіло Героя, котрий загинув у боях з російськими загарбниками на півдні країни, доставили у рідне село, в батьківську хату.

Разом з рідними та близькими нашого земляка сльозами зустрічало і небо. Протягом усього траурного маршруту від Горохова аж до рідної хати, люди ставали на коліна та віддавали останню шану загиблому.

Прощалися з Олексієм та молилися за спокій його душі в Анно-Зачатіївському храмі села Підбереззя.
Волиняни на колінах прощалися із загиблим військовослужбовцем Олексієм Кунчиком. ФОТО

Нагадаємо, військовий загинув 13 серпня у селі Широке Баштанського району Миколаївської області унаслідок важких поранень.

Вічна пам'ять мужньому Захисникові України!
Волиняни на колінах прощалися із загиблим військовослужбовцем Олексієм Кунчиком. ФОТО
Волиняни на колінах прощалися із загиблим військовослужбовцем Олексієм Кунчиком. ФОТО
Волиняни на колінах прощалися із загиблим військовослужбовцем Олексієм Кунчиком. ФОТО
Волиняни на колінах прощалися із загиблим військовослужбовцем Олексієм Кунчиком. ФОТО
Волиняни на колінах прощалися із загиблим військовослужбовцем Олексієм Кунчиком. ФОТО
Волиняни на колінах прощалися із загиблим військовослужбовцем Олексієм Кунчиком. ФОТО

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Теги: Кунчик, загинув, військовий, похорон, Горохів
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