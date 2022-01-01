Волиняни на колінах прощалися із загиблим військовослужбовцем Олексієм Кунчиком. ФОТО
Сьогодні, 09:30
17 серпня, Горохівська громада прощалася з військовим Олексієм Кунчиком, 1981 року народження, жителем села Підбереззя.
Про це повідомляють у міськраді.
Тіло Героя, котрий загинув у боях з російськими загарбниками на півдні країни, доставили у рідне село, в батьківську хату.
Разом з рідними та близькими нашого земляка сльозами зустрічало і небо. Протягом усього траурного маршруту від Горохова аж до рідної хати, люди ставали на коліна та віддавали останню шану загиблому.
Прощалися з Олексієм та молилися за спокій його душі в Анно-Зачатіївському храмі села Підбереззя.
Нагадаємо, військовий загинув 13 серпня у селі Широке Баштанського району Миколаївської області унаслідок важких поранень.
Вічна пам'ять мужньому Захисникові України!
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Про це повідомляють у міськраді.
Тіло Героя, котрий загинув у боях з російськими загарбниками на півдні країни, доставили у рідне село, в батьківську хату.
Разом з рідними та близькими нашого земляка сльозами зустрічало і небо. Протягом усього траурного маршруту від Горохова аж до рідної хати, люди ставали на коліна та віддавали останню шану загиблому.
Прощалися з Олексієм та молилися за спокій його душі в Анно-Зачатіївському храмі села Підбереззя.
Нагадаємо, військовий загинув 13 серпня у селі Широке Баштанського району Миколаївської області унаслідок важких поранень.
Вічна пам'ять мужньому Захисникові України!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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