Обстріл Салтівського району Харкова: 7 людей загинуло

Обстріл Салтівського району Харкова: 7 людей загинуло
Увечері 17 серпня вони обстріляли Салтівський район Харкова і влучили в гуртожиток, де проживали люди з порушеннями слуху. За даними ДСНС, о 23:38 пожежу локалізували, вранці продовжується гасіння окремих осередків пожежі та пошук людей під завалами.

Про це інформують рятувальники.

За попередніми даними, в результаті руйнування житлового будинку загинуло 7 та постраждало 20 осіб, із них підрозділами ДСНС врятовано 4 особи (раніше було відомо про 13 постраждалих).

А з 04:32 ранку 18 серпня росіяни завдали 5 ракетних ударів по Харкову: влучили по Слобідському та Холодногірському районах. Раніше було відомо про 5 поранених.

У Холодногірському районі після обстрілу сталася велика пожежа й обвал в адміністративній будівлі, полум'я охопило близько півтора десятка машин біля будівлі.

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Теги: Харків, обстріли, Росія
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