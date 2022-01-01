Неповнолітній волинянин пішов до лісу по гриби та заблукав





Про це повідмляє газета



Випадок стався з жителем с. Борочиче Мар’янівської територіальної громади. 16-річний хлопець вирішив піти по гриби в недалекий від села ліс, а в ньому настільки захопився тихим полюванням, що не помітив, як заблукав.



Доки юнака шукали рідні, він позбувся блуду на околиці лісу неподалік сусіднього села.



Його мешканці й доставили грибника додому надвечір.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Горохівщині неповнолітній місцевий житель вирішив зайнятися тихим полюванням, але заблукав.Про це повідмляє газета "Волинь-нова" Випадок стався з жителем с. Борочиче Мар’янівської територіальної громади. 16-річний хлопець вирішив піти по гриби в недалекий від села ліс, а в ньому настільки захопився тихим полюванням, що не помітив, як заблукав.Доки юнака шукали рідні, він позбувся блуду на околиці лісу неподалік сусіднього села.Його мешканці й доставили грибника додому надвечір.

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