Неповнолітній волинянин пішов до лісу по гриби та заблукав

Неповнолітній волинянин пішов до лісу по гриби та заблукав
На Горохівщині неповнолітній місцевий житель вирішив зайнятися тихим полюванням, але заблукав.

Про це повідмляє газета "Волинь-нова".

Випадок стався з жителем с. Борочиче Мар’янівської територіальної громади. 16-річний хлопець вирішив піти по гриби в недалекий від села ліс, а в ньому настільки захопився тихим полюванням, що не помітив, як заблукав.

Доки юнака шукали рідні, він позбувся блуду на околиці лісу неподалік сусіднього села.

Його мешканці й доставили грибника додому надвечір.

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Теги: Волинь, Горохівщина, заблукав
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