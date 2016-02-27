Канада дасть Україні близько 350 мільйонів доларів на купівлю газу

Канада дасть Україні близько 350 мільйонів доларів на купівлю газу
Канада надасть Україні 450 млн. канадських доларів (близько $350 млн.) на закупівлю газу до опалювального сезону.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Twitter, - повідомляє Кореспондент.

Денис Шмигаль подякував владі Канади та всьому канадському народу за непохитну підтримку України.

"Черговий крок солідарності від дружньої Канади. Україна отримає 450 млн канадських доларів допомоги на закупівлю газу до опалювального сезону", – написав він.

Шмигаль подякував прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо, міністру фінансів Христі Фріланд і всьому канадському народу за непохитну підтримку України у боротьбі за свободу і демократію.

У липні повідомлялося, що Україна отримає від Канади додаткові 450 млн. канадських доларів. В результаті загальна сума кредиту досягла 1,45 млрд канадських доларів. Ці кошти будуть направлені до держбюджету на забезпечення першочергових соціальних та гуманітарних платежів.

Термін погашення кредиту – 10 років, відсоткова ставка – 1,69% річних.

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Теги: Канада, допомога, Україна, опалення, газ
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