ЗМІ повідомили, коли Apple презентує iPhone 14

ЗМІ повідомили, коли Apple презентує iPhone 14
Техгігант Apple планує 7 вересня провести презентацію нової лінійки iPhone 14 та Apple Watch Series 8.

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на Bloomberg.

Стандартний iPhone 14 буде виглядати схожим на iPhone 13, хоча компанія відмовиться від 5,4-дюймової "міні" версії та додасть модель із 6,7-дюймовим екраном. Це вперше, коли Apple випустить iPhone не Pro-версії з дисплеєм такого розміру.

Водночас компанія планує суттєві зміни для лінійки iPhone 14 Pro. Apple зпозбудеться "чубчика" на екрані і замінить його отвором у формі таблетки для датчиків Face ID і отвором для камери. Компанія також додасть швидший чіп в iPhone 14 Pro, а для звичайних моделей збереже чіп A15 з iPhone 13.

Найзначніші зміни в iPhone 14 Pro стосуються камери, яка може здаватися споживачам трохи більшою. Моделі Pro отримають 48-мегапіксельну ширококутну камеру разом із 12-мегапіксельною надширококутною та телефото сенсорами. Apple також планує покращити запис відео та час автономної роботи.
ЗМІ повідомили, коли Apple презентує iPhone 14

Для останніх годинників Apple, відомих як Series 8, Apple додасть функції жіночого здоров’я та датчик температури тіла. Стандартний годинник виглядатиме подібно до Series 7, але нова професійна модель орієнтована також на прихильників спорту.

Годинник матиме більший дисплей, міцний титановий корпус, нові функції відстеження фізичної активності та більший час автономної роботи. Компанія також планує новий Apple Watch SE, недорогий смарт-годинник із швидшим чіпом.

Також у вересні планується запуск iOS 16 і watchOS 9, а у жовтні компанія планує випустити macOS Ventura разом із iPadOS.

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Теги: технології, iPhone, презентація
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