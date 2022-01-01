В оборонному комітеті Ради вважають, що Україна може закінчити війну до зими. Що для цього треба?
Сьогодні, 01:15
Україна все ще може закінчити війну до зими цього року, переконаний нардеп від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.
Про це депутат сказав в інтерв'ю для Свобода Live, - пише НВ.
«Ми все ще маємо можливість завершити війну до зими. Це залежить від того, як будуть найближчими тижнями, до кінця вересня, складатися події, як ми отримаємо зброю і як цю зброю використовуватимемо», — сказав депутат.
Він наголосив, що не може виключати, що до кінця цього року Україна може завершити гарячу фазу війни на території, окупованій з 24 лютого.
Веніславський додав, що це найоптимістичніший варіант розвитку подій. Він також переконаний, що найреалістичніший термін закінчення війни — 2023 рік, а найпізніший термін — 2024 рік.
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Про це депутат сказав в інтерв'ю для Свобода Live, - пише НВ.
«Ми все ще маємо можливість завершити війну до зими. Це залежить від того, як будуть найближчими тижнями, до кінця вересня, складатися події, як ми отримаємо зброю і як цю зброю використовуватимемо», — сказав депутат.
Він наголосив, що не може виключати, що до кінця цього року Україна може завершити гарячу фазу війни на території, окупованій з 24 лютого.
Веніславський додав, що це найоптимістичніший варіант розвитку подій. Він також переконаний, що найреалістичніший термін закінчення війни — 2023 рік, а найпізніший термін — 2024 рік.
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