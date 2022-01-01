В оборонному комітеті Ради вважають, що Україна може закінчити війну до зими. Що для цього треба?

В оборонному комітеті Ради вважають, що Україна може закінчити війну до зими. Що для цього треба?
Україна все ще може закінчити війну до зими цього року, переконаний нардеп від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Про це депутат сказав в інтерв'ю для Свобода Live, - пише НВ.

«Ми все ще маємо можливість завершити війну до зими. Це залежить від того, як будуть найближчими тижнями, до кінця вересня, складатися події, як ми отримаємо зброю і як цю зброю використовуватимемо», — сказав депутат.

Він наголосив, що не може виключати, що до кінця цього року Україна може завершити гарячу фазу війни на території, окупованій з 24 лютого.

Веніславський додав, що це найоптимістичніший варіант розвитку подій. Він також переконаний, що найреалістичніший термін закінчення війни — 2023 рік, а найпізніший термін — 2024 рік.

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Теги: війна, Україна, перемога, росія
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