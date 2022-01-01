Добрі новини від ВолиньPost за 17 серпня
Сьогодні, 23:35
Позаду ‒ сто сімдесят п'ять днів пекельної боротьби, а не обіцяних російською пропагандою ледь відчутних три. Ми не злякалися, не відступили і не зламалися. Не ми розпочинали цю велику війну, утім нам її завершувати. Це буде крахом недоімперії та розквітом могутньої і незалежної країни!
Попереду багато складних днів, однак добро є щодня! У цій рубриці згадуємо лише про приємні інфоприводи. До прикладу, сьогодні, 17 серпня, ми писали про таке:
У волинському пологовому будинку за тиждень народились 14 діток
Ще 14 малюків побачили світ у пологовому Нововолинської центральної міської лікарні! Серед новонароджених малюків ‒ 3 хлопчики та 11 дівчаток.
В Україні хочуть запустити персональне підвищення пенсій: що відомо
У разі ухвалення ініціативи у Верховній Раді меценати зможуть адресно перерахувати кошти на збільшення виплат конкретному пенсіонеру. Раніше в Україні такий підхід не практикувався.
"Ми говоримо про меценатську діяльність стосовно наших пенсіонерів – пропонуємо людям, які готові підтримати пенсіонерів з невеликими пенсіями, адресно перерахувати кошти на збільшення виплат конкретному пенсіонеру. Такого раніше не було", – повідомила міністерка соцполітики Оксана Жолнович.
Знешкоджували боєприпаси: волинські сапери повернулися додому
Волинські сапери-піротехніки повернулися з Чернігівщини, де протягом двох місяців знешкоджували боєприпаси, вибухівку та залишені російськими військовими замасковані вибухонебезпечні предмети.
Група знешкодила 2 270 вибухонебезпечних предметів та обстежила 1 760 гектарів території.
ЗСУ ліквідували ще 200 окупантів і шість танків
Мінус двісті рашистів за добу! Загальні бойові втрати Росії на 17 серпня орієнтовно склали:
особового складу - близько 44100 (+200) осіб;
танків - 1886 (+6);
бойових броньованих машин - 4162 (+10);
артилерійських систем - 993 (+4);
РСЗВ - 263 (+0);
засобів ППО - 136 (+0);
літаків - 233 (+0);
вертольотів - 196 (+0);
безпілотників оперативно-тактичного рівня - 792 (+2);
крилатих ракет - 190 (+0);
кораблів/катерів - 15 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 3054 (+5);
спеціальної техніки - 93 (+1).
На Волині заготували майже 1 400 тонн чорниць
Понад 3,3 млн грн податку надійшло до місцевих бюджетів Волині від заготівлі чорниць та інших ягід, зібраних у лісових масивах області.
Наразі збір сезонних лісових ягід завершується. Станом на сьогодні на Волині вже заготували 1 374 тонни чорниць; 16 тонн ожини; по одній тонні - брусниці і журавлини.
Також триває активний збір грибів. Лісових квитків для їх заготівлі виписали більше 13 тонн.
Для українців тарифи на опалення не зростатимуть до травня 2023 року
Нафтогаз України заявив, що ціна газу для побутових споживачів упродовж опалювального сезону не зміниться, тариф становитиме 7,96 гривні за кубометр і буде діяти до 1 травня наступного року.
Держкомпанія закликала українців сумлінно сплачувати рахунки, "адже сьогодні це надважливо".
"Пам’ятайте, що кожен сплачений рахунок – підтримка в тилу, крок до перемоги та стабільний опалювальний сезон 2022/2023", – зауважують у пресслужбі "Нафтогазу".
У Новій Каховці знищили базу окупантів
"За попередньою інформацією, це відеопідтвердження влучного "куріння в невстановленому місцю", яке знаходиться в Новій Каховці", - повідомляють у СтратКомі ЗСУ.
Разом з технікою знищили щонайменше 12 загарбників!
Волинянка стала чемпіонкою Європи з важкої атлетики. ФОТО
Спортсменка з Волині Софія Козак виборола звання чемпіонки Європи з важкої атлетики.
У «Дії» буде пільгова іпотека
Міністерство цифрової трансформації України фокусується на тому, щоб запустити послугу з оформлення пільгової іпотеки насамперед у застосунку «Дія».
У Луцьку виступить піаніст Alex Pian, який грав під сиренами на львівському вокзалі. ВІДЕО
Напередодні Дня Незалежності України, в Луцьку свій благодійний сольний концерт заграє український композитор та піаніст Олексій Карпенко (відомий за псевдонімом як Alex Pian), який прославився на весь світ завдяки відео, що облетіло всю мережу.
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
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Попереду багато складних днів, однак добро є щодня! У цій рубриці згадуємо лише про приємні інфоприводи. До прикладу, сьогодні, 17 серпня, ми писали про таке:
У волинському пологовому будинку за тиждень народились 14 діток
Ще 14 малюків побачили світ у пологовому Нововолинської центральної міської лікарні! Серед новонароджених малюків ‒ 3 хлопчики та 11 дівчаток.
В Україні хочуть запустити персональне підвищення пенсій: що відомо
У разі ухвалення ініціативи у Верховній Раді меценати зможуть адресно перерахувати кошти на збільшення виплат конкретному пенсіонеру. Раніше в Україні такий підхід не практикувався.
"Ми говоримо про меценатську діяльність стосовно наших пенсіонерів – пропонуємо людям, які готові підтримати пенсіонерів з невеликими пенсіями, адресно перерахувати кошти на збільшення виплат конкретному пенсіонеру. Такого раніше не було", – повідомила міністерка соцполітики Оксана Жолнович.
Знешкоджували боєприпаси: волинські сапери повернулися додому
Волинські сапери-піротехніки повернулися з Чернігівщини, де протягом двох місяців знешкоджували боєприпаси, вибухівку та залишені російськими військовими замасковані вибухонебезпечні предмети.
Група знешкодила 2 270 вибухонебезпечних предметів та обстежила 1 760 гектарів території.
ЗСУ ліквідували ще 200 окупантів і шість танків
Мінус двісті рашистів за добу! Загальні бойові втрати Росії на 17 серпня орієнтовно склали:
особового складу - близько 44100 (+200) осіб;
танків - 1886 (+6);
бойових броньованих машин - 4162 (+10);
артилерійських систем - 993 (+4);
РСЗВ - 263 (+0);
засобів ППО - 136 (+0);
літаків - 233 (+0);
вертольотів - 196 (+0);
безпілотників оперативно-тактичного рівня - 792 (+2);
крилатих ракет - 190 (+0);
кораблів/катерів - 15 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 3054 (+5);
спеціальної техніки - 93 (+1).
На Волині заготували майже 1 400 тонн чорниць
Понад 3,3 млн грн податку надійшло до місцевих бюджетів Волині від заготівлі чорниць та інших ягід, зібраних у лісових масивах області.
Наразі збір сезонних лісових ягід завершується. Станом на сьогодні на Волині вже заготували 1 374 тонни чорниць; 16 тонн ожини; по одній тонні - брусниці і журавлини.
Також триває активний збір грибів. Лісових квитків для їх заготівлі виписали більше 13 тонн.
Для українців тарифи на опалення не зростатимуть до травня 2023 року
Нафтогаз України заявив, що ціна газу для побутових споживачів упродовж опалювального сезону не зміниться, тариф становитиме 7,96 гривні за кубометр і буде діяти до 1 травня наступного року.
Держкомпанія закликала українців сумлінно сплачувати рахунки, "адже сьогодні це надважливо".
"Пам’ятайте, що кожен сплачений рахунок – підтримка в тилу, крок до перемоги та стабільний опалювальний сезон 2022/2023", – зауважують у пресслужбі "Нафтогазу".
У Новій Каховці знищили базу окупантів
"За попередньою інформацією, це відеопідтвердження влучного "куріння в невстановленому місцю", яке знаходиться в Новій Каховці", - повідомляють у СтратКомі ЗСУ.
Разом з технікою знищили щонайменше 12 загарбників!
Волинянка стала чемпіонкою Європи з важкої атлетики. ФОТО
Спортсменка з Волині Софія Козак виборола звання чемпіонки Європи з важкої атлетики.
У «Дії» буде пільгова іпотека
Міністерство цифрової трансформації України фокусується на тому, щоб запустити послугу з оформлення пільгової іпотеки насамперед у застосунку «Дія».
У Луцьку виступить піаніст Alex Pian, який грав під сиренами на львівському вокзалі. ВІДЕО
Напередодні Дня Незалежності України, в Луцьку свій благодійний сольний концерт заграє український композитор та піаніст Олексій Карпенко (відомий за псевдонімом як Alex Pian), який прославився на весь світ завдяки відео, що облетіло всю мережу.
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
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