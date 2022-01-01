Росіяни обстріляли Харків, є загиблі та поранені
Сьогодні, 22:31
Російські окупаційні війська вкотре обстріляли місто Харків. Внаслідок удару постраждали мирні жителі.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Окупанти вчергове вдарили по Салтівці.
"І знову по житловій інфраструктурі. Виникла пожежа, рятувальники та медики екстреної допомоги працюють на місці", - написав Синєгубов.
За попередньою інформацією, 2 осіб загинули, 10 - постраждалих.
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Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Окупанти вчергове вдарили по Салтівці.
"І знову по житловій інфраструктурі. Виникла пожежа, рятувальники та медики екстреної допомоги працюють на місці", - написав Синєгубов.
За попередньою інформацією, 2 осіб загинули, 10 - постраждалих.
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