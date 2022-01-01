Росіяни обстріляли Харків, є загиблі та поранені





Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



Окупанти вчергове вдарили по Салтівці.



"І знову по житловій інфраструктурі. Виникла пожежа, рятувальники та медики екстреної допомоги працюють на місці", - написав Синєгубов.



За попередньою інформацією, 2 осіб загинули, 10 - постраждалих.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупаційні війська вкотре обстріляли місто Харків. Внаслідок удару постраждали мирні жителі.Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністраціїОкупанти вчергове вдарили по Салтівці."І знову по житловій інфраструктурі. Виникла пожежа, рятувальники та медики екстреної допомоги працюють на місці", - написав Синєгубов.За попередньою інформацією, 2 осіб загинули, 10 - постраждалих.

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