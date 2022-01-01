18 серпня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 18 серпня, відзначають день народження музиканти: барабанщик гурту «Флайза»та лідер гурту «Давня казка». Також особисте свято у журналістки(на фото).Вітаємо їх зі святом та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і трудових успіхів!У середу, 18 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Євстигней, Агапит, Вікентій, Юхим, Іван, Флор, Дарина, Христина, Лавр та Євдокія.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!Сьогодні, 18 серпня, у світі відзначають День поганої поезії, День морозива-торта у США, а віряни шанують день Євстигнія Житника.18 серпня 2010 року почесним лучанином став волинський письменник Василь Слапчук. Український поет, прозаїк, літературний критик народився у селі Новий Зборишів Горохівського району. Василь Слапчук є лауреатом Національної премії України ім. Тараса Шевченка, заслуженим діячем мистецтв України.Не можна обговорювати інших;Не можна сваритись та ображати людей;Не можна укладати важливі домовленості;Не можна займатись важкою фізичною працею;Не можна шити, в'язати та вишивати;Не можна тримати вдома поламані речі.