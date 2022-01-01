У Луцьку для 150 майбутніх першокласників подарували шкільне приладдя. ВІДЕО





Про це повідомляє



У комплектах є портфель, зошити, олівці, фломастери, ручки, фарби й альбоми.



Зі слів посадовиці, майбутні школярі отримали все необхідне для навчання у першому класі. На придбання цих речей витратили 200 тисяч гривень із бюджету Луцької громади.



"Кожного року намагаємося охопити таку категорію дітей, які найбільше потребують соціальної підтримки: діти з інвалідністю, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Особлива турбота про дітей захисників України і дітей, чиї батьки загинули, захищаючи кордони України", – каже Ліна Галан.



Приладдя до школи отримала семирічна Марія Ліщук з Луцька, тато якої з лютого цього року боронить Україну на Донеччині. Дівчинка разом із мамою прийшла у Палац культури міста отримати безплатно речі для навчання.



"Ми вже почали трошки збиратися. Вже купили рюкзака, ще деякі речі, але все ще не купили, бо списку, на жаль, не маємо. Трошки страшно, але я розумію, що освіта повинна бути, дитину навчати не зможемо", – говорить дружина захисника україни Юлія Ліщук.



Така благодійна акція у Луцьку щорічна. Зі слів Ліни Галан, цього року до неї вперше долучили 36 дітей, батьки яких загинули з 2014 року в зоні АТО/ООС.



Вдова загиблого учасника АТО Ольга Ляшук каже: приємно, що про родини не забувають. "Шкільне приладдя – досить витратна така частина, коли ти збираєш дитину до школи. І в теперішній час, коли ціни значно зросли, це відчутне поліпшення для нашого бюджету сімейного", – додала лучанка.



Загалом до шкіл Луцької громади вперше цьогоріч підуть 3 413 дітей, – зазначила начальниця управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцької міськради Ліна Галан.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку відбулася благодійна акція "Скоро до школи", в рамках якої для 150 майбутніх першокласників подарували шкільне приладдя.Про це повідомляє Суспільне , посилаючись на слова начальниці управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцькради Ліни Галан.У комплектах є портфель, зошити, олівці, фломастери, ручки, фарби й альбоми.Зі слів посадовиці, майбутні школярі отримали все необхідне для навчання у першому класі. На придбання цих речей витратили 200 тисяч гривень із бюджету Луцької громади."Кожного року намагаємося охопити таку категорію дітей, які найбільше потребують соціальної підтримки: діти з інвалідністю, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Особлива турбота про дітей захисників України і дітей, чиї батьки загинули, захищаючи кордони України", – каже Ліна Галан.Приладдя до школи отримала семирічна Марія Ліщук з Луцька, тато якої з лютого цього року боронить Україну на Донеччині. Дівчинка разом із мамою прийшла у Палац культури міста отримати безплатно речі для навчання."Ми вже почали трошки збиратися. Вже купили рюкзака, ще деякі речі, але все ще не купили, бо списку, на жаль, не маємо. Трошки страшно, але я розумію, що освіта повинна бути, дитину навчати не зможемо", – говорить дружина захисника україни Юлія Ліщук.Така благодійна акція у Луцьку щорічна. Зі слів Ліни Галан, цього року до неї вперше долучили 36 дітей, батьки яких загинули з 2014 року в зоні АТО/ООС.Вдова загиблого учасника АТО Ольга Ляшук каже: приємно, що про родини не забувають. "Шкільне приладдя – досить витратна така частина, коли ти збираєш дитину до школи. І в теперішній час, коли ціни значно зросли, це відчутне поліпшення для нашого бюджету сімейного", – додала лучанка.Загалом до шкіл Луцької громади вперше цьогоріч підуть 3 413 дітей, – зазначила начальниця управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцької міськради Ліна Галан.

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