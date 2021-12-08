Була заблизько припаркована: волинянин порізав ножем шини вантажівки

Була заблизько припаркована: волинянин порізав ножем шини вантажівки
На Волині житель одного із сіл порізав кухонним ножем шини вантажного автомобіля.

Інцидент стався в Мар’янівській територіальній громаді, - пише газета "Волинь-нова".

32-річний житель села Старостав, що на Горохівщині, припаркував у Бранах свою Renaut Premium. Втім, близько 21 години місцевий житель кухонним ножем порізав шини автівки. Власник автівки одразу повідомив про інцидент правоохоронцям.

За попередньою інформацією, зловмиснику не сподобалося те, що вантажний транспорт знаходився надто близько до його обійстя.

Своїми діями чоловік спричинив завдав керманичу збитків на 10000 гривень. Свою вину перед водієм визнав.

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Теги: Горохівщина, Волинь, поліція
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