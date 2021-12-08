Була заблизько припаркована: волинянин порізав ножем шини вантажівки





Інцидент стався в Мар’янівській територіальній громаді, - пише газета



32-річний житель села Старостав, що на Горохівщині, припаркував у Бранах свою Renaut Premium. Втім, близько 21 години місцевий житель кухонним ножем порізав шини автівки. Власник автівки одразу повідомив про інцидент правоохоронцям.



За попередньою інформацією, зловмиснику не сподобалося те, що вантажний транспорт знаходився надто близько до його обійстя.



Своїми діями чоловік спричинив завдав керманичу збитків на 10000 гривень. Свою вину перед водієм визнав.

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