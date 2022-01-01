Данія хоче обмежити в'їзд туристів із Росії
Сьогодні, 07:33
Глава МЗС Данії Еппе Кофод сподівається, що ЄС ухвалить спільне рішення про заборону видачі туристичних віз росіянам.
Про це повідомляє НВ, посилалючись на TV2.
Якщо не буде успіху у запровадженні загальних правил ЄС, уряд готовий переглянути правила Данії, сказав міністр.
"Якщо це не вдасться зробити загальним рішенням, з датського боку ми розглянемо можливість запровадження обмежень, які ще більше скоротять кількість російських туристичних віз", - сказав Еппе Кофод.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє НВ, посилалючись на TV2.
Якщо не буде успіху у запровадженні загальних правил ЄС, уряд готовий переглянути правила Данії, сказав міністр.
"Якщо це не вдасться зробити загальним рішенням, з датського боку ми розглянемо можливість запровадження обмежень, які ще більше скоротять кількість російських туристичних віз", - сказав Еппе Кофод.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Неповнолітній волинянин пішов до лісу по гриби та заблукав
Сьогодні, 08:35
Данія хоче обмежити в'їзд туристів із Росії
Сьогодні, 07:33
Медіа