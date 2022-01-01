Данія хоче обмежити в'їзд туристів із Росії

Еппе Кофод сподівається, що ЄС ухвалить спільне рішення про заборону видачі туристичних віз росіянам.



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Якщо не буде успіху у запровадженні загальних правил ЄС, уряд готовий переглянути правила Данії, сказав міністр.



"Якщо це не вдасться зробити загальним рішенням, з датського боку ми розглянемо можливість запровадження обмежень, які ще більше скоротять кількість російських туристичних віз", - сказав Еппе Кофод.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Глава МЗС Даніїсподівається, що ЄС ухвалить спільне рішення про заборону видачі туристичних віз росіянам.Про це повідомляє НВ , посилалючись на TV2.Якщо не буде успіху у запровадженні загальних правил ЄС, уряд готовий переглянути правила Данії, сказав міністр."Якщо це не вдасться зробити загальним рішенням, з датського боку ми розглянемо можливість запровадження обмежень, які ще більше скоротять кількість російських туристичних віз", - сказав Еппе Кофод.

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