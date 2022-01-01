Данія хоче обмежити в'їзд туристів із Росії

Данія хоче обмежити в'їзд туристів із Росії
Глава МЗС Данії Еппе Кофод сподівається, що ЄС ухвалить спільне рішення про заборону видачі туристичних віз росіянам.

Про це повідомляє НВ, посилалючись на TV2.

Якщо не буде успіху у запровадженні загальних правил ЄС, уряд готовий переглянути правила Данії, сказав міністр.

"Якщо це не вдасться зробити загальним рішенням, з датського боку ми розглянемо можливість запровадження обмежень, які ще більше скоротять кількість російських туристичних віз", - сказав Еппе Кофод.

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Теги: Данія, ЄС, росія, заборона
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