Окупанти безуспішно наступали на кількох напрямках: яка ситуація на фронті

Ворог продовжує зосереджувати свої зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утримання тимчасово захоплених районів Херсонської області та частин Харківської, Запорізької та Миколаївської областей т, створення сприятливих умов для відновлення наступу на певних напрямках, а також як блокування морських комунікацій України в Чорному морі.Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.Продовжуються повітряні та ракетні удари по військовим та цивільним цілям на території України.Ситуація на Волинському та Поліському напрямках суттєво не змінилася. Підрозділи Збройних Сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання щодо посилення захисту відрізку білорусько-українського кордону у Брестській та Гомельській областях.Загроза нанесення ворогом ракетних та авіаударів з території та повітряного простору Республіки Білорусь залишається.На Сіверщині ворог продовжує утримувати підрозділи збройних сил РФ у прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою стримування дій підрозділів Сил оборони.Ворог здійснив артилерійські снаряди по районах населених пунктів Вовківка, Яструбине та Попівка Сумської області.На Слобожанському напрямку ворог продовжує вести бойові дії з метою утримання раніше зайнятих ліній та запобігання наступним Сил оборони України.На Харківському напрямку ворог наніс вогневі збитки з танків, ствольної та ракетної артилерії в районах Карасівки, Петрівки, Базалівки, Ртищівки, Дуванки, Іванівки, Моспанове, Лісне, Великі Проходи, Питомник, Гусарівка та Чепіль лементи.Провели дистанційне мінування ділянки поблизу Лебяже.На Слов'янському напрямку ворог обстріляв з артилерії райони Велика Комишуваха, Вірнопілля, Адамівка та Довеньки.На Краматорському напрямку ворог обстріляв з танків та численних ракетних установок райони Слов'янська, Краматорська, Спірне, Донецька, Івано-Дар'ївка, Сіверська, Званівка та Райгородок. Наніс авіаудар біля Веселе.Вело наступ на напрямку Миколаївка-Виємка, невдало, відступило.У напрямку Бахмута зафіксовано обстріли поблизу Бахмута, Соледара, Роздолівки, Кодеми та Майорська.Окупанти розпочали наступ на напрямках Володимирівка – Соледар, Покровське – Бахмутське, Покровське – Бахмут, Клинове – Бахмут, Семигір’я – Зайцеве, Семигір’я – Кодема та Холмівський – Зайцеве. Окупанти не досягли жодних позитивних результатів на жодному з наступальних напрямків та відступили з втратами.На Авдіївському напрямку ворог обстріляв зі ствольної, ракетної артилерії та танків поблизу Авдіївки, Мар'їнки, Александропільського, Піського, Первомайського, Опитне.Вело наступ у напрямку Лозове - Первомайське, невдало, відступило.На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог боронить окуповані райони. Обстріляли райони населених пунктів Новосілка, Новомихайлівка, Богоявленка, Степногірськ, Шевченківське, Бурлацьке, Залізничне, Гуляйпільське, Лук'янівське, Преображенка, Полтавка.Проводили повітряну розвідку БПЛА поблизу Полтавки, Уляйполе, Малинівки, Зеленого Гая, Щербаки та Новояковлівки.Намагався здійснити штурми в напрямку Єгорівка - Шевченкове, невдало, відступив.На Південнобухському напрямку основні зусилля сил ворога зосереджені на утриманні окупованих областей та стримуванні дій Сил оборони України.Обстріли зафіксовано поблизу населених пунктів Миколаїв, Степова Долина, Луч, Посад-Покровське, Галицинове, Олександрівка, Мирне, Широке, Квітневе, Киселівка, Кобзарці, Первомайське, Кавказ, Мурахівка, Андріївка, Осокорівка, Іванівка, Трудолі уб Івка.Ворог наніс авіаудари поблизу Білої Криниці, Блаходатного та Хутірської криги.Проводили повітряну розвідку БПЛА в районах населених пунктів Білогірка, Лозове, Первомайське, Олександрівка, Трудолюбівка, Осокорівка та Іванівка.За наявною інформацією, до використання високоточної зброї готові дві крилати ракети-носії морського базування.