Курс валют у Луцьку 18 серпня
Сьогодні, 09:10
18 серпня готівковий курс долара становить 40.40, продають його за 40.60.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 40.80, а продають - за 41.10.
Щодо польського злотого, то його продають за 8,60, а купують - за 8,80.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 40.80, а продають - за 41.10.
Щодо польського злотого, то його продають за 8,60, а купують - за 8,80.
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