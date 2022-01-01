Курс валют у Луцьку 18 серпня





Про це повідомляє Мінфін.



Євро купують за 40.80, а продають - за 41.10.



Щодо польського злотого, то його продають за 8,60, а купують - за 8,80.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 18 серпня готівковий курс долара становить 40.40, продають його за 40.60.Про це повідомляє Мінфін.Євро купують за 40.80, а продають - за 41.10.Щодо польського злотого, то його продають за 8,60, а купують - за 8,80.

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