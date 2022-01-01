Курс валют у Луцьку 18 серпня

Курс валют у Луцьку 18 серпня
18 серпня готівковий курс долара становить 40.40, продають його за 40.60.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 40.80, а продають - за 41.10.

Щодо польського злотого, то його продають за 8,60, а купують - за 8,80.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: курс валют, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія обстріляла гуртожиток у Харкові: є загиблі
Сьогодні, 09:44
Волиняни на колінах прощалися із загиблим військовослужбовцем Олексієм Кунчиком. ФОТО
Сьогодні, 09:30
Курс валют у Луцьку 18 серпня
Сьогодні, 09:10
Обстріл Салтівського району Харкова: 7 людей загинуло
Сьогодні, 09:06
Окупанти безуспішно наступали на кількох напрямках: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 08:49
Схожі новини
Курс валют у Луцьку 13 серпня Курс валют у Луцьку 13 серпня
13 серпень, 09:49
Курс валют у Луцьку 12 серпня Курс валют у Луцьку 12 серпня
12 серпень, 09:00
Курс валют у Луцьку 11 серпня Курс валют у Луцьку 11 серпня
11 серпень, 09:05
Курс валют у Луцьку 4 серпня Курс валют у Луцьку 4 серпня
04 серпень, 08:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В «Устилузі» виявили набої до рушниці. ФОТО
Сьогодні, 10:33
 0
Випалювала післяжнивні залишки: в пожежі на Волині загинула жінка
Сьогодні, 10:11
 0
У Луцьку відбудеться традиційний вечір пам‘яті до дня народження Кузьми
Сьогодні, 10:00
 0
Росія обстріляла гуртожиток у Харкові: є загиблі
Сьогодні, 09:44
 0
Волиняни на колінах прощалися із загиблим військовослужбовцем Олексієм Кунчиком. ФОТО
Сьогодні, 09:30
 0
Медіа
відео
1/8