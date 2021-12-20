Чому Луцьк «плавав» після дощу і що роблять, щоб це не повторилося. ФОТО

Чому Луцьк «плавав» після дощу і що роблять, щоб це не повторилося. ФОТО
Бригада КП “Луцькспецкомунтранс”, яка займається очищенням зливової мережі в обласному центрі Волині працює щоденнно. До складу бригади входять каналопромивочна машина, трактор, вантажівка та кілька працівників.

Наразі комунальники працюють на ділянці вулиці Клима Савури: від вулиці 8 березня до проспекту Перемоги. Тут очищають від мулу колектори та решітки зливової мережі, - йдеться на сайті міськради.

Начальник відділу зливової мережі КП “Луцькспецкомунтранс” Анатолій Трикуш каже, що бригада працює щоденно. Ділянки для обслуговування обирають найбільш засмічені, а також ті, про стан яких надходять дзвінки до відділу комунікації 15-80.

“Спочатку каналопромивочна машина очищає труби під високим тиском, далі спеціалісти вигрібають мул. Подекуди з мережі дістають порослі дерева, ганчір’я, трапляються й автомобільні шини”, - каже Анатолій Трикуш.

Підтоплення, яке сталось в місті у минулі вихідні, пояснює простими словами: “На деяких ділянках мережа застаріла, тому не може впоратися з великим об’ємом води. В останні роки не відбувалось збільшення об’єму труб чи заміни мережі, яка збудована в 60-70-их роках минулого століття. А ще, якщо за добу випадає півторамісячна норма опадів, то звичайно вода миттєво не може зійти у будь-яку каналізацію”.

Тим часом, у наступні вихідні волинські синоптики знову обіцяють дощі. Не такі рясні, як були 13-14 серпня, коли випала півторамісячна норма опадів, однак в деяких районах міста сильні.

“До кінця робочого тижня буде переважно без опадів. Денна температура повітря подекуди сягатиме до 30 градусів, а нічна — 13-18С°. В суботу очікується невеликий дощ, а з неділі на понеділок місто опиниться під циклоном з Середземного моря, тому очікується помірний дощ, місцями значний з грозами та шквалами”, - розповів синоптик Василь Климюк.

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Теги: Луцьк, комунальники
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