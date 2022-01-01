У «Дії» буде пільгова іпотека

У «Дії» буде пільгова іпотека
Міністерство цифрової трансформації України фокусується на тому, щоб запустити послугу з оформлення пільгової іпотеки насамперед у застосунку «Дія».

Про це сказав керівник із розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік, повідомляє Укрінформ.

«Ми будемо фокусуватися на мобільному застосунку «Дія», адже майже у 18 млн користувачів він встановлений. Тому велика кількість людей зможе отримати (послугу з оформлення пільгової іпотеки – ред.) тим більше, що зараз багато переміщених осіб», – зазначив він.

Банік додав, що у застосунку оформити іпотеку буде набагато зручніше, ніж на порталі.

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Теги: Дія, пільгова іпотека
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