У «Дії» буде пільгова іпотека





Про це сказав керівник із розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік, повідомляє



«Ми будемо фокусуватися на мобільному застосунку «Дія», адже майже у 18 млн користувачів він встановлений. Тому велика кількість людей зможе отримати (послугу з оформлення пільгової іпотеки – ред.) тим більше, що зараз багато переміщених осіб», – зазначив він.



Банік додав, що у застосунку оформити іпотеку буде набагато зручніше, ніж на порталі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство цифрової трансформації України фокусується на тому, щоб запустити послугу з оформлення пільгової іпотеки насамперед у застосунку «Дія».Про це сказав керівник із розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформаціїповідомляє Укрінформ. «Ми будемо фокусуватися на мобільному застосунку «Дія», адже майже у 18 млн користувачів він встановлений. Тому велика кількість людей зможе отримати (послугу з оформлення пільгової іпотеки – ред.) тим більше, що зараз багато переміщених осіб», – зазначив він.Банік додав, що у застосунку оформити іпотеку буде набагато зручніше, ніж на порталі.

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