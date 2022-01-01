Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 18 серпня





Про це повідомляє Sinoptik.



Повітря зранку не перевищуватиме показника 21°С, вдень коливатиметься між позначками 25 - 27°С, а ввечері термометри волинян показуватимуть 27-24°С.



На Волині працівники Волинського обласного центру з гідрометеорології прогнозують хмарність з проясненнями, невеликий короткочасний дощ, грозу.



Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 26-31°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 18 серпня у Луцьку очікується ясна погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Удень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути.Про це повідомляє Sinoptik.Повітря зранку не перевищуватиме показника 21°С, вдень коливатиметься між позначками 25 - 27°С, а ввечері термометри волинян показуватимуть 27-24°С.На Волині працівники Волинського обласного центру з гідрометеорології прогнозують хмарність з проясненнями, невеликий короткочасний дощ, грозу.Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 26-31°.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію