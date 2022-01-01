Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 18 серпня
Сьогодні, 20:00
18 серпня у Луцьку очікується ясна погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Удень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути.
Про це повідомляє Sinoptik.
Повітря зранку не перевищуватиме показника 21°С, вдень коливатиметься між позначками 25 - 27°С, а ввечері термометри волинян показуватимуть 27-24°С.
На Волині працівники Волинського обласного центру з гідрометеорології прогнозують хмарність з проясненнями, невеликий короткочасний дощ, грозу.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 26-31°.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Повітря зранку не перевищуватиме показника 21°С, вдень коливатиметься між позначками 25 - 27°С, а ввечері термометри волинян показуватимуть 27-24°С.
На Волині працівники Волинського обласного центру з гідрометеорології прогнозують хмарність з проясненнями, невеликий короткочасний дощ, грозу.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 26-31°.
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