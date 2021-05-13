Судитимуть волинянина, який викинув собаку з п`ятого поверху

Ковельська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинене 48-річним жителем Ковеля жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі.Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.За даними слідства, увечері 2 липня 2022 року нетверезий чоловік викинув з балкона власної квартири на 5 поверсі багатоповерхівки собаку.Тварина загинула, а волинянина тепер судитимуть.згідно із санкцією ч. 1 ст. 299 КК України, жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі, карається обмеженням волі на строк від одного до трьох років або позбавленням волі на строк від двох до трьох років.