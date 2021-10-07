Чотирьом сім'ям загиблих військових у Луцьку виплатять по 100 тисяч гривень





Про це інформують у пресслужбі міськради.



Це стосується сімей загиблих військових, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил на сході України та відбитті військової агресії Російської Федерації проти України.



Зокрема, фінансову допомогу отримають сім'ї: Дащука Володимира Олександровича, Дарчича Михайла Степановича, Федюка Валерія Євгеновича, Форманюка Віталія Олександровича.



Крім того, 183 265,96 гривень члени виконкому передбачили департаменту освіти на компенсацію оплати комунальних послуг за проживання тимчасово переміщених осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Члени виконавчого комітету Луцькради внесли зміни до бюджету Луцької міської громади, розподіливши 400 тисяч гривень субвенцій з обласного бюджету для надання матеріальної допомоги в розмірі по 100 тис. грн сім’ям загиблих військовослужбовців.Про це інформують у пресслужбі міськради.Це стосується сімей загиблих військових, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил на сході України та відбитті військової агресії Російської Федерації проти України.Зокрема, фінансову допомогу отримають сім'ї:Крім того, 183 265,96 гривень члени виконкому передбачили департаменту освіти на компенсацію оплати комунальних послуг за проживання тимчасово переміщених осіб.

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