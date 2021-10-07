Чотирьом сім'ям загиблих військових у Луцьку виплатять по 100 тисяч гривень

Чотирьом сім'ям загиблих військових у Луцьку виплатять по 100 тисяч гривень
Члени виконавчого комітету Луцькради внесли зміни до бюджету Луцької міської громади, розподіливши 400 тисяч гривень субвенцій з обласного бюджету для надання матеріальної допомоги в розмірі по 100 тис. грн сім’ям загиблих військовослужбовців.

Про це інформують у пресслужбі міськради.

Це стосується сімей загиблих військових, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил на сході України та відбитті військової агресії Російської Федерації проти України.

Зокрема, фінансову допомогу отримають сім'ї: Дащука Володимира Олександровича, Дарчича Михайла Степановича, Федюка Валерія Євгеновича, Форманюка Віталія Олександровича.

Крім того, 183 265,96 гривень члени виконкому передбачили департаменту освіти на компенсацію оплати комунальних послуг за проживання тимчасово переміщених осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі військові, сім'ї, Луцьк, виплати
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чотирьом сім'ям загиблих військових у Луцьку виплатять по 100 тисяч гривень
Сьогодні, 19:00
У Луцьку виступить піаніст Alex Pian, який грав під сиренами на львівському вокзалі. ВІДЕО
Сьогодні, 18:22
Подоляк заявив, що Кримський міст треба знищити
Сьогодні, 18:20
Волинянка стала чемпіонкою Європи з важкої атлетики. ФОТО
Сьогодні, 17:55
У Луцьку ремонтують 13 котелень. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 17:32
Схожі новини
Людям з інвалідністю у Луцьку виплатять по тисячі гривень Людям з інвалідністю у Луцьку виплатять по тисячі гривень
07 жовтень, 2021, 13:29
У Луцьку вшанували військових, які загинули у російсько-українській війні У Луцьку вшанували військових, які загинули у російсько-українській війні
05 березень, 2021, 11:30
У Луцьку людям з інвалідністю компенсують деякі виплати У Луцьку людям з інвалідністю компенсують деякі виплати
02 жовтень, 2019, 13:50
У Луцьку 920 роботодавців «економлять» на зарплатах працівникам У Луцьку 920 роботодавців «економлять» на зарплатах працівникам
24 лютий, 2015, 16:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чотирьом сім'ям загиблих військових у Луцьку виплатять по 100 тисяч гривень
Сьогодні, 19:00
 0
У Луцьку виступить піаніст Alex Pian, який грав під сиренами на львівському вокзалі. ВІДЕО
Сьогодні, 18:22
 0
Подоляк заявив, що Кримський міст треба знищити
Сьогодні, 18:20
 0
Волинянка стала чемпіонкою Європи з важкої атлетики. ФОТО
Сьогодні, 17:55
 0
У Луцьку ремонтують 13 котелень. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 17:32
 0
Медіа
відео
1/8