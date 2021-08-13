У Луцьку виступить піаніст Alex Pian, який грав під сиренами на львівському вокзалі. ВІДЕО

Олексій Карпенко (відомий за псевдонімом як Alex Pian), який прославився на весь світ завдяки відео, що облетіло всю мережу.



Про це повідомляють організатори.



Захід відбудеться 21 серпня (неділя) о 19:00 в Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків.



Дійство відбуватиметься в форматі музичного та світлового перформансу, мета якого – подарувати людям годину спокою, аби вони мали можливість поринути у світ музики, яка зцілює.



«Сьогодні українцям це так потрібно. Війна відібрала в нас багато – людські життя, спокій, впевненість у майбутньому, внутрішню опору. Хтось втратив кохану людину, хтось батька чи матір, або двох разом. Хтось свого домашнього улюбленця, хтось фігуру, здоров'я і спокійний сон. Але одночасно, ми багато чого здобули – єдність, відчуття свободи, сили почати все спочатку, нових друзів, нових сусідів, нові пісні, нових кумирів, нову музику і нові імена. Одне з яких Alex Pian, який через музику прозвучав про війну в нашій країні на весь світ», - розповідає засновниця та організаторка івент-агенції FeelGood Тетяна Зубрик.



Усі кошти виручені з квитків будуть передані Волонтерському штабу «Ангар» та на формування аптечок для ЗСУ від «Волонтерський VolWest Hub».



Як купити квиток:



1. Оплатіть благодійний внесок 250 грн на картку 5375 4112 0064 0048 або за

2. Після оплати надішліть скрін підтвердження в Instagram чи Facebook FeelGood Agency та своє ім`я та прізвище.



Про артиста:



Олексій Карпенко - піаніст, композитор.



Закінчив Львівську національну музичну академію ім. Миколи Лисенкa зі спеціалізацією класичнe фортепіано та естрадно-джазова музикa.



До початку війни в Україні виступав на багатьох сценах Львова, давав уроки гри на фортепіано та заснував музичний дует.



Після початку війни через велику міграцію громадян, які рятувалися від війни, він помітив необхідність психологічної підтримки людей i організував регулярні безкоштовні концерти на Залізничному вокзалі у Львові, який став головним міграційним пунктом для біженців.







Його ініціатива була сприйнята з великим інтересом не тільки громадськості, а й світових ЗМІ, а запис його гри під час повітряної тривоги показав Ганс Ціммер під час концерту в Лондоні та запостив в себе в інстаграмі.



Він веде блог в Instagram, завдяки якому популяризує українську музику та привертає увагу світових ЗМІ до війни, а також канал на YouTube, де допомагає Україні, інформує про поточну ситуацію в країні та ділиться своєю музикoю.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Напередодні Дня Незалежності України, в Луцьку свій благодійний сольний концерт заграє український композитор та піаніст(відомий за псевдонімом як), який прославився на весь світ завдяки відео, що облетіло всю мережу.Про це повідомляють організатори.Захід відбудеться 21 серпня (неділя) о 19:00 в Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків.Дійство відбуватиметься в форматі музичного та світлового перформансу, мета якого – подарувати людям годину спокою, аби вони мали можливість поринути у світ музики, яка зцілює.«Сьогодні українцям це так потрібно. Війна відібрала в нас багато – людські життя, спокій, впевненість у майбутньому, внутрішню опору. Хтось втратив кохану людину, хтось батька чи матір, або двох разом. Хтось свого домашнього улюбленця, хтось фігуру, здоров'я і спокійний сон. Але одночасно, ми багато чого здобули – єдність, відчуття свободи, сили почати все спочатку, нових друзів, нових сусідів, нові пісні, нових кумирів, нову музику і нові імена. Одне з яких Alex Pian, який через музику прозвучав про війну в нашій країні на весь світ», - розповідає засновниця та організаторка івент-агенції FeelGoodУсі кошти виручені з квитків будуть передані Волонтерському штабу «Ангар» та на формування аптечок для ЗСУ від «Волонтерський VolWest Hub».1. Оплатіть благодійний внесок 250 грн на картку 5375 4112 0064 0048 або за лінком на банку.2. Після оплати надішліть скрін підтвердження в Instagram чи Facebook FeelGood Agency та своє ім`я та прізвище.Олексій Карпенко - піаніст, композитор.Закінчив Львівську національну музичну академію ім. Миколи Лисенкa зі спеціалізацією класичнe фортепіано та естрадно-джазова музикa.До початку війни в Україні виступав на багатьох сценах Львова, давав уроки гри на фортепіано та заснував музичний дует.Після початку війни через велику міграцію громадян, які рятувалися від війни, він помітив необхідність психологічної підтримки людей i організував регулярні безкоштовні концерти на Залізничному вокзалі у Львові, який став головним міграційним пунктом для біженців.Його ініціатива була сприйнята з великим інтересом не тільки громадськості, а й світових ЗМІ, а запис його гри під час повітряної тривоги показав Ганс Ціммер під час концерту в Лондоні та запостив в себе в інстаграмі.Він веде блог в Instagram, завдяки якому популяризує українську музику та привертає увагу світових ЗМІ до війни, а також канал на YouTube, де допомагає Україні, інформує про поточну ситуацію в країні та ділиться своєю музикoю.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію