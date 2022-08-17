Подоляк заявив, що Кримський міст треба знищити

Михайло Подоляк заявив, що Кримський міст має бути знищений як законна військова ціль.



Про це йдеться в його інтерв’ю The Guardian, пише



Як пише видання, Подоляк в інтерв’ю дав зрозуміти, що Україна розглядає Кримський міст, який сполучає окупований півострів із материковою частиною Росії, як законну військову ціль.



«Це незаконне будівництво та основні ворота для постачання російської армії у Криму. Такі об’єкти мають бути знищені», – сказав він.



Крім того, за словами Подоляка, у «найближчі два-три місяці» варто очікувати нових інцидентів, подібних до вибухів у Криму.



«Звичайно, я згоден із Міноборони Росії, яке прогнозує більше подібних інцидентів у найближчі два-три місяці. Я вважаю, що ми могли б побачити більше таких випадків», – каже Подоляк.



Він зазначив, що Україні потрібні додаткові реактивні системи залпового вогню. Також він розповів, що український контрнаступ проходить зовсім інакше, ніж російський.



«Росія начебто навчила всіх, що для контрнаступу потрібна величезна кількість живої сили, як гігантський кулак, і треба рухатися лише в одному напрямку. Ми не використовуємо тактику 60-х та 70-х років минулого століття», – підсумував радник голови ОП.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Радник керівника Офісу президентазаявив, що Кримський міст має бути знищений як законна військова ціль.Про це йдеться в його інтерв’ю The Guardian, пише Українська правда. Як пише видання, Подоляк в інтерв’ю дав зрозуміти, що Україна розглядає Кримський міст, який сполучає окупований півострів із материковою частиною Росії, як законну військову ціль.«Це незаконне будівництво та основні ворота для постачання російської армії у Криму. Такі об’єкти мають бути знищені», – сказав він.Крім того, за словами Подоляка, у «найближчі два-три місяці» варто очікувати нових інцидентів, подібних до вибухів у Криму.«Звичайно, я згоден із Міноборони Росії, яке прогнозує більше подібних інцидентів у найближчі два-три місяці. Я вважаю, що ми могли б побачити більше таких випадків», – каже Подоляк.Він зазначив, що Україні потрібні додаткові реактивні системи залпового вогню. Також він розповів, що український контрнаступ проходить зовсім інакше, ніж російський.«Росія начебто навчила всіх, що для контрнаступу потрібна величезна кількість живої сили, як гігантський кулак, і треба рухатися лише в одному напрямку. Ми не використовуємо тактику 60-х та 70-х років минулого століття», – підсумував радник голови ОП.

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