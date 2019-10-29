У Луцьку ремонтують 13 котелень. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 17:32
Із 45 діючих котелень в обласному центрі Волині на 13 котельнях стартували роботи з модернізації централізованого теплопостачання. Ремонтники замінять старе насосне обладнання на нове та реконструюють запальникові пристрої на котлах.
Про це розповів Суспільному речник "Луцьктепла" Антон Безносиков.
Роботи на об'єктах проводять у рамках проєкту, який реалізують спільно із Європейським банком реконструкції і розвитку. Йдеться про такі котельні:
- котельня на вулиці Вавілова, 6;
- котельня на вулиці Декабристів, 29;
- котельня на вулиці Володимирська, 100;
- котельня на вулиці Вороніхіна, 15а;
- котельня на проспекті Відродження, 15б;
- котельня на вулиці Задворецька, 13;
- котельня на вулиці Арцеулова, 3а;
- котельня на вулиці Загородня, 3а;
- котельня на вулиці Конякіна, 24к;
- котельня на вулиці Боженка, 32;
- котельня на вулиці 8-го Березня, 3;
- котельня на вулиці Потапова, 10;
- котельня на вулиці Ранкова, 20.
На перших десяти котельнях, говорить Антон Безносиков, не лише встановлять нові насоси, а й замінять запальникові пристрої на котлах, котлову автоматику, вентилятори та димососи.
"Проєкт передбачає в розмірі 13 мільйонів євро, плюс два мільйони місцевого внеску. З цих 14 мільйонів чотири – грантові, кошти, які не потрібно повертати, і використані на встановлення ІТП та будівництво твердопаливної котельні на Боженка. Інші 10 мільйонів – кредитні кошти, які підприємство повертає", – зазначив речник "Луцьктепла".
На одній із котелень на вулиці Вавілова, 6 у Луцьку фахівці замінюють насоси на більш потужні. Операторка котельні Алла Дацюк розповіла: одного котла тут вже модернізували.
"Був старий насос, світло мигне і вибиває, а ці насоси сповільнюють хід і не дають відсічку котла робити. Таким чином температура стабільна і котли гарно працюють", каже операторка.
Заміна старих насосів на сучасні в котельнях дасть можливість зменшити споживання електроенергії і зекономити гроші, – говорить керівник підрядної організації, яка проводить ремонтні роботи, Віктор Дідківський.
"Ми роботи розіб’ємо на три етапи. Перший етап – демонтаж монтажного обладнання. Для того, щоб не зупиняти котельню і люди могли отримувати гаряче водопостачання. Другий етап – заливка фундаментів під дані насоси. І третій етап – монтаж обладнання", – розповів фахівець.
Станом на 17 серпня лучани заборгували за послуги із централізованого теплопостачання 183 мільйони гривень, – додав речник підприємства. Наразі триває підготовка до опалювального періоду в місті. Роботи з модернізації котелень планують завершити до кінця вересня.
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Про це розповів Суспільному речник "Луцьктепла" Антон Безносиков.
Роботи на об'єктах проводять у рамках проєкту, який реалізують спільно із Європейським банком реконструкції і розвитку. Йдеться про такі котельні:
- котельня на вулиці Вавілова, 6;
- котельня на вулиці Декабристів, 29;
- котельня на вулиці Володимирська, 100;
- котельня на вулиці Вороніхіна, 15а;
- котельня на проспекті Відродження, 15б;
- котельня на вулиці Задворецька, 13;
- котельня на вулиці Арцеулова, 3а;
- котельня на вулиці Загородня, 3а;
- котельня на вулиці Конякіна, 24к;
- котельня на вулиці Боженка, 32;
- котельня на вулиці 8-го Березня, 3;
- котельня на вулиці Потапова, 10;
- котельня на вулиці Ранкова, 20.
На перших десяти котельнях, говорить Антон Безносиков, не лише встановлять нові насоси, а й замінять запальникові пристрої на котлах, котлову автоматику, вентилятори та димососи.
"Проєкт передбачає в розмірі 13 мільйонів євро, плюс два мільйони місцевого внеску. З цих 14 мільйонів чотири – грантові, кошти, які не потрібно повертати, і використані на встановлення ІТП та будівництво твердопаливної котельні на Боженка. Інші 10 мільйонів – кредитні кошти, які підприємство повертає", – зазначив речник "Луцьктепла".
На одній із котелень на вулиці Вавілова, 6 у Луцьку фахівці замінюють насоси на більш потужні. Операторка котельні Алла Дацюк розповіла: одного котла тут вже модернізували.
"Був старий насос, світло мигне і вибиває, а ці насоси сповільнюють хід і не дають відсічку котла робити. Таким чином температура стабільна і котли гарно працюють", каже операторка.
Заміна старих насосів на сучасні в котельнях дасть можливість зменшити споживання електроенергії і зекономити гроші, – говорить керівник підрядної організації, яка проводить ремонтні роботи, Віктор Дідківський.
"Ми роботи розіб’ємо на три етапи. Перший етап – демонтаж монтажного обладнання. Для того, щоб не зупиняти котельню і люди могли отримувати гаряче водопостачання. Другий етап – заливка фундаментів під дані насоси. І третій етап – монтаж обладнання", – розповів фахівець.
Станом на 17 серпня лучани заборгували за послуги із централізованого теплопостачання 183 мільйони гривень, – додав речник підприємства. Наразі триває підготовка до опалювального періоду в місті. Роботи з модернізації котелень планують завершити до кінця вересня.
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