У Луцьку встановили нову диспетчерську систему на трьох дахових котельнях

У Луцьку встановили нову диспетчерську систему на трьох дахових котельнях
На трьох дахових котельнях із семи, які є в Луцьку, встановили нове обладнання, завдяки якому можна централізовано бачити параметри роботи котельні працівникам і працівницям аварійно-диспетчерської служби.

Зі слів речника державного комунального підприємства "Луцьктепло" Антона Безносикова, проєкт реалізували в рамках інвестиційної програми підприємства, передає Суспільне.

На закупівлю обладнання та виконання робіт на трьох котельнях витратили мільйон 440 тисяч гривень.

"Дахові котельні, які обслуговує АДС підприємства працюють без стаціонарного персоналу, і такого роду диспетчеризація дозволяє зайвий раз не перевантажувати аварійні бригади, а виїжджати на об’єкт лише тоді, коли відбулася позаштатна зміна параметрів.", — каже Антон Безносиков.

З його слів, нове обладнання зменшить втрати та кількість аварій на мережах та дасть можливість бачити параметри роботи тих чи інших об’єктів підприємства віддалено.

Дванадцять малих котелень підприємства були модернізовані та автоматизовані раніше в рамках виконання Проєкту модернізації системи централізованого теплопостачання Луцька, що реалізується за інституційної та кредитної підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку, додав речник підприємства.

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Теги: Луцьк, котельні, обладнання
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