На війні з окупантами загинув Герой з Волині Богдан Богуш
Сьогодні, 20:17
Вишнівська громада Ковельського району знову у скорботі - загинув 33-річний житель села Вишнів Богдан Богуш.
Герой загинув 26 лютого 2024 року при виконанні обов’язків військової служби у районі населеного пункту Богданівка, Бахмутського району, Донецької області. Про це повідомили у Вишнівській громаді.
Про дату, час зустрічі полеглого бійця на рідній землі та про час проведення церемонії поховання буде повідомлено згодом.
З метою вшанування пам’яті загиблого Богдана Богуша у Вишнівській територіальній громаді 29 лютого, 1-2 березня 2024 року оголошено Днями жалоби.
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Герой загинув 26 лютого 2024 року при виконанні обов’язків військової служби у районі населеного пункту Богданівка, Бахмутського району, Донецької області. Про це повідомили у Вишнівській громаді.
Про дату, час зустрічі полеглого бійця на рідній землі та про час проведення церемонії поховання буде повідомлено згодом.
З метою вшанування пам’яті загиблого Богдана Богуша у Вишнівській територіальній громаді 29 лютого, 1-2 березня 2024 року оголошено Днями жалоби.
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