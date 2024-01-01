На війні з окупантами загинув Герой з Волині Богдан Богуш

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Богдан Богуш
Вишнівська громада Ковельського району знову у скорботі - загинув 33-річний житель села Вишнів Богдан Богуш.

Герой загинув 26 лютого 2024 року при виконанні обов’язків військової служби у районі населеного пункту Богданівка, Бахмутського району, Донецької області. Про це повідомили у Вишнівській громаді.

Про дату, час зустрічі полеглого бійця на рідній землі та про час проведення церемонії поховання буде повідомлено згодом.

З метою вшанування пам’яті загиблого Богдана Богуша у Вишнівській територіальній громаді 29 лютого, 1-2 березня 2024 року оголошено Днями жалоби.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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