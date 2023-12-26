Нідерланди замовили для України 9 сучасних САУ





Про це повідомляє пресслужба нідерландського Міноборони.



Ці артустановки мають вдосконалену систему управління і ведуть вогонь 155-мм боєприпасами на відстань до 39 кілометрів.







Також Нідерланди замовили в Чехії 100 зенітних установок МР-2, а разом зі США і Данією — 100 модернізованих танків Т-72ЕА.







Усе це передадуть ЗСУ.



Нагадаємо, Нідерланди готують перші 18 винищувачів F-16 для відправки в Україну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нідерланди замовили у чеських виробників дев’ять нових самохідних артилерійських установок DITA для України.Про це повідомляє пресслужба нідерландського Міноборони.Ці артустановки мають вдосконалену систему управління і ведуть вогонь 155-мм боєприпасами на відстань до 39 кілометрів.Також Нідерланди замовили в Чехії 100 зенітних установок МР-2, а разом зі США і Данією — 100 модернізованих танків Т-72ЕА.Усе це передадуть ЗСУ.Нагадаємо, НідерландиF-16 для відправки в Україну.

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