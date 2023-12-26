Нідерланди замовили для України 9 сучасних САУ
Сьогодні, 19:19
Нідерланди замовили у чеських виробників дев’ять нових самохідних артилерійських установок DITA для України.
Про це повідомляє пресслужба нідерландського Міноборони.
Ці артустановки мають вдосконалену систему управління і ведуть вогонь 155-мм боєприпасами на відстань до 39 кілометрів.
Також Нідерланди замовили в Чехії 100 зенітних установок МР-2, а разом зі США і Данією — 100 модернізованих танків Т-72ЕА.
Усе це передадуть ЗСУ.
Нагадаємо, Нідерланди готують перші 18 винищувачів F-16 для відправки в Україну.
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Про це повідомляє пресслужба нідерландського Міноборони.
Ці артустановки мають вдосконалену систему управління і ведуть вогонь 155-мм боєприпасами на відстань до 39 кілометрів.
Також Нідерланди замовили в Чехії 100 зенітних установок МР-2, а разом зі США і Данією — 100 модернізованих танків Т-72ЕА.
Усе це передадуть ЗСУ.
Нагадаємо, Нідерланди готують перші 18 винищувачів F-16 для відправки в Україну.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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