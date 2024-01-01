Поховали волинського прикордонника, який загинув під Авдіївкою

На Рівненщині провели в останню путь військовослужбовця Волинського прикордонного загонуПро це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.Назар проходив службу у Волинському прикордонному загоні. Спочатку строкову, а згодом підписав контракт.Цьогоріч у січні прикордонник у складі комендатури швидкого реагування відправився у зону активних бойових дій на Донеччину. Назар був гранатометником. Разом із побратимами мужньо протистояли ворогу на Авдіївському напрямку.17 лютого, виконуючи бойове завдання, боєць отримав поранення несумісні з життям. Йому назавжди буде 22.Поховали захисника 26 лютого на «Новому» кладовищі в Костопільській громаді на Рівненщині, звідки хлопець був родом. Попрощатися з Назаром у собор святих апостолів Петра і Павла ПЦУ прийшли рідні, друзі, побратими, владці та жителі громади.«Щирі співчуття родині! Вічна пам'ять Герою!» - йдеться у повідомленні.