Поховали волинського прикордонника, який загинув під Авдіївкою
Сьогодні, 18:51
На Рівненщині провели в останню путь військовослужбовця Волинського прикордонного загону Назара Снітчука.
Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
Назар проходив службу у Волинському прикордонному загоні. Спочатку строкову, а згодом підписав контракт.
Цьогоріч у січні прикордонник у складі комендатури швидкого реагування відправився у зону активних бойових дій на Донеччину. Назар був гранатометником. Разом із побратимами мужньо протистояли ворогу на Авдіївському напрямку.
17 лютого, виконуючи бойове завдання, боєць отримав поранення несумісні з життям. Йому назавжди буде 22.
Поховали захисника 26 лютого на «Новому» кладовищі в Костопільській громаді на Рівненщині, звідки хлопець був родом. Попрощатися з Назаром у собор святих апостолів Петра і Павла ПЦУ прийшли рідні, друзі, побратими, владці та жителі громади.
«Щирі співчуття родині! Вічна пам'ять Герою!» - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
Назар проходив службу у Волинському прикордонному загоні. Спочатку строкову, а згодом підписав контракт.
Цьогоріч у січні прикордонник у складі комендатури швидкого реагування відправився у зону активних бойових дій на Донеччину. Назар був гранатометником. Разом із побратимами мужньо протистояли ворогу на Авдіївському напрямку.
17 лютого, виконуючи бойове завдання, боєць отримав поранення несумісні з життям. Йому назавжди буде 22.
Поховали захисника 26 лютого на «Новому» кладовищі в Костопільській громаді на Рівненщині, звідки хлопець був родом. Попрощатися з Назаром у собор святих апостолів Петра і Павла ПЦУ прийшли рідні, друзі, побратими, владці та жителі громади.
«Щирі співчуття родині! Вічна пам'ять Герою!» - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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