Поховали волинського прикордонника, який загинув під Авдіївкою

Поховали волинського прикордонника, який загинув під Авдіївкою
На Рівненщині провели в останню путь військовослужбовця Волинського прикордонного загону Назара Снітчука.

Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Назар проходив службу у Волинському прикордонному загоні. Спочатку строкову, а згодом підписав контракт.
Поховали волинського прикордонника, який загинув під Авдіївкою

Цьогоріч у січні прикордонник у складі комендатури швидкого реагування відправився у зону активних бойових дій на Донеччину. Назар був гранатометником. Разом із побратимами мужньо протистояли ворогу на Авдіївському напрямку.
Поховали волинського прикордонника, який загинув під Авдіївкою

17 лютого, виконуючи бойове завдання, боєць отримав поранення несумісні з життям. Йому назавжди буде 22.
Поховали волинського прикордонника, який загинув під Авдіївкою

Поховали захисника 26 лютого на «Новому» кладовищі в Костопільській громаді на Рівненщині, звідки хлопець був родом. Попрощатися з Назаром у собор святих апостолів Петра і Павла ПЦУ прийшли рідні, друзі, побратими, владці та жителі громади.
Поховали волинського прикордонника, який загинув під Авдіївкою

«Щирі співчуття родині! Вічна пам'ять Герою!» - йдеться у повідомленні.
Поховали волинського прикордонника, який загинув під Авдіївкою
Поховали волинського прикордонника, який загинув під Авдіївкою
Поховали волинського прикордонника, який загинув під Авдіївкою
Поховали волинського прикордонника, який загинув під Авдіївкою
Поховали волинського прикордонника, який загинув під Авдіївкою
Поховали волинського прикордонника, який загинув під Авдіївкою
Поховали волинського прикордонника, який загинув під Авдіївкою

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Теги: загиблі, війна
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