Росіяни вдарили бомбами по центру Куп’янська: є загиблі та поранені
Сьогодні, 18:19
Російські війська вчергове завдали удару керованими бомбами по центральній частині міста Куп’янська.
Про це в телеграмі повідомляє ДСНС.
Руйнувань і пошкоджень зазнала житлова та цивільна інфраструктура. За попередніми даними, 2 людини загинули, є постраждалі. Зокрема під ударом опинилася церква Ісуса Христа, місцева мешканка звернулася з повідомленням про те, що там загинув її 58-річний чоловік. Він був пастором в церкві.
У результаті обстрілу сталося загорання у зруйнованому приватному житловому будинку на площі 70 кв.м. Пожежу ліквідовано.
До ліквідації наслідків бомбардувань залучались 4 одиниці техніки та 22 рятувальники ДСНС.
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Про це в телеграмі повідомляє ДСНС.
Руйнувань і пошкоджень зазнала житлова та цивільна інфраструктура. За попередніми даними, 2 людини загинули, є постраждалі. Зокрема під ударом опинилася церква Ісуса Христа, місцева мешканка звернулася з повідомленням про те, що там загинув її 58-річний чоловік. Він був пастором в церкві.
У результаті обстрілу сталося загорання у зруйнованому приватному житловому будинку на площі 70 кв.м. Пожежу ліквідовано.
До ліквідації наслідків бомбардувань залучались 4 одиниці техніки та 22 рятувальники ДСНС.
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