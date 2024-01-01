Росіяни вдарили бомбами по центру Куп’янська: є загиблі та поранені

Російські військакерованими бомбами по центральній частині міста Куп’янська.Про це в телеграмі повідомляє ДСНС.Руйнувань і пошкоджень зазнала житлова та цивільна інфраструктура. За попередніми даними, 2 людини загинули, є постраждалі. Зокрема під ударом опинилася церква Ісуса Христа, місцева мешканка звернулася з повідомленням про те, що там загинув її 58-річний чоловік. Він був пастором в церкві.У результаті обстрілу сталося загорання у зруйнованому приватному житловому будинку на площі 70 кв.м. Пожежу ліквідовано.До ліквідації наслідків бомбардувань залучались 4 одиниці техніки та 22 рятувальники ДСНС.