«Ніхто не знав, що нас по дорозі зустріне ракета»: рятувальники розповіли про перший обстріл Луцького аеродрому

російська авіація завдала декілька ударів по інфраструктурі об'єкта. Першими на місце влучання тоді виїхали шестеро рятувальників 25-ї пожежно-рятувальної частини Луцька.







"Попав на очі виступ Путіна"



Андрій Малімон був на посаді начальника караулу, разом із колегами заступив на чергування 23 лютого 2022 року. Каже: доба почалася спокійно, за ніч не отримали жодного виклику про пожежу чи іншу надзвичайну ситуацію.



Його колега Володимир Михальчук пригадує: з 4 до 6 ранку перебував у внутрішньому наряді. "Перелистував новини і мені попав на очі виступ Путіна, де він саме оголошував про початок "спецоперації". В цей час я зрозумів, що почалась війна. Зайшов, хлопцям кажу, що щось почалось. Ніхто не вірив, думали, жартую. Але через деякий час почались вибухи", — говорить рятувальник.



Того дня орієнтовно о 6:40 від диспетчерів рятувальники отримали терміновий виклик на Луцький військовий аеродром. За сигналом тривоги на місце рушили двома відділеннями.



"Спершу побачили, що на смузі щось горить. Передали інформацію, що є горіння, загроза подальшого вибуху і далі після цього, буквально за декілька секунд був повторний приліт по аеродрому", — говорить Андрій Малімон.



"Якби вилізли з автомобіля, то були б наслідки гірші"



Внаслідок ракетного удару по військовому аеродрому травмувався один із рятувальників. Це сталося під час повторного ракетного удару, який пролунав орієнтовно 06:57 ранку.



"Ніхто не знав, що нас по дорозі зустріне ракета, — говорить Михайло Дацюк. — Якби вилізли з автомобіля, то були б наслідки гірші. Спершу червоне запалало, а потім вікно вилетіло і мені в обличчя прилетіло, у двох місцях ніс зламало".



" Не відомо тоді було, чи буде ще приліт, чи не буде. Різні пожежі бували, різні виклики — психологічно готовий був до різних таких ситуацій, але ніхто не був готовий до війни, хоча, ми робили те, що він нас залежить", — додає водій-рятувальник Василь Академицький.



"Страшно стало, коли вже прийшов додому"



Михайло Дацюк пригадує, після надання йому медичної допомоги узяв до рук телефон, який залишив у частині і жахнувся — там було понад сотня пропущених викликів від рідних, друзів і знайомих.



Його колега, водій Анатолій Григоришак каже: "емоційний відкат" отримав уже після завершення чергування.



" Ти приїжджаєш, бачиш, щось горить і тобі треба щось робити, адреналін включився і ти не усвідомлюєш того, як воно. Страшно стало, коли вже прийшов додому і воно все починає виходити. Сів вдома, заспокоївся трохи і тебе вже починає тріпати і страшно, що я там був, але, слава Богу, що живий", — зізнається рятувальник.



Як додав пожежник Володимир Михальчук, після участі у ліквідації наслідків першого "прильоту" у Луцьку рятувальники стали працювати за новими інструкціями, які відповідають воєнному часу. В Держслужбі з надзвичайних ситуацій області оновили частину техніки та інструментів, щоб бути готовими до будь-яких ситуацій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зранку 24 лютого 2022 року по військовому аеродрому поблизу Луцькапо інфраструктурі об'єкта. Першими на місце влучання тоді виїхали шестеро рятувальників 25-ї пожежно-рятувальної частини Луцька. Суспільному працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій області розповіли про одне із найтривожніших чергувань.був на посаді начальника караулу, разом із колегами заступив на чергування 23 лютого 2022 року. Каже: доба почалася спокійно, за ніч не отримали жодного виклику про пожежу чи іншу надзвичайну ситуацію.Його колегапригадує: з 4 до 6 ранку перебував у внутрішньому наряді. "Перелистував новини і мені попав на очі виступ Путіна, де він саме оголошував про початок "спецоперації". В цей час я зрозумів, що почалась війна. Зайшов, хлопцям кажу, що щось почалось. Ніхто не вірив, думали, жартую. Але через деякий час почались вибухи", — говорить рятувальник.Того дня орієнтовно о 6:40 від диспетчерів рятувальники отримали терміновий виклик на Луцький військовий аеродром. За сигналом тривоги на місце рушили двома відділеннями."Спершу побачили, що на смузі щось горить. Передали інформацію, що є горіння, загроза подальшого вибуху і далі після цього, буквально за декілька секунд був повторний приліт по аеродрому", — говорить Андрій Малімон.Внаслідок ракетного удару по військовому аеродрому травмувався один із рятувальників. Це сталося під час повторного ракетного удару, який пролунав орієнтовно 06:57 ранку."Ніхто не знав, що нас по дорозі зустріне ракета, — говорить. — Якби вилізли з автомобіля, то були б наслідки гірші. Спершу червоне запалало, а потім вікно вилетіло і мені в обличчя прилетіло, у двох місцях ніс зламало"." Не відомо тоді було, чи буде ще приліт, чи не буде. Різні пожежі бували, різні виклики — психологічно готовий був до різних таких ситуацій, але ніхто не був готовий до війни, хоча, ми робили те, що він нас залежить", — додає водій-рятувальникМихайло Дацюк пригадує, після надання йому медичної допомоги узяв до рук телефон, який залишив у частині і жахнувся — там було понад сотня пропущених викликів від рідних, друзів і знайомих.Його колега, водійкаже: "емоційний відкат" отримав уже після завершення чергування." Ти приїжджаєш, бачиш, щось горить і тобі треба щось робити, адреналін включився і ти не усвідомлюєш того, як воно. Страшно стало, коли вже прийшов додому і воно все починає виходити. Сів вдома, заспокоївся трохи і тебе вже починає тріпати і страшно, що я там був, але, слава Богу, що живий", — зізнається рятувальник.Як додав пожежник Володимир Михальчук, після участі у ліквідації наслідків першого "прильоту" у Луцьку рятувальники стали працювати за новими інструкціями, які відповідають воєнному часу. В Держслужбі з надзвичайних ситуацій області оновили частину техніки та інструментів, щоб бути готовими до будь-яких ситуацій.

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