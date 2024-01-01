У Польщі невідомі знову висипали українське збіжжя
Сьогодні, 17:26
У Польщі вже втретє пошкодили українську агропродукцію, тепер інцидент стався на залізничній станції Дорогуськ.
Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.
"У день другої річниці повномасштабного російського віськового вторгнення, сьогодні біля 9 ранку невідомі пошкодили вантажні вагони з бобами", — пишуть у міністерстві.
У відомстві додають, що системне знищення української агропродукції схоже на сплановані диверсії.
"Наша країна обороняється і виживає також і завдяки фермерам. Отже ті, хто вчинили ці злочини точно не зацікавлені в українському мирі і перемозі цивілізованого світу. Ми закликаємо правоохоронні ограни Польщі дати негайну реакцію", – прокоментував Віце-премʼєр-міністр — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.
Відомо, що Укрзалізниця звернулася до правоохоронних органів Польші.
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Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.
"У день другої річниці повномасштабного російського віськового вторгнення, сьогодні біля 9 ранку невідомі пошкодили вантажні вагони з бобами", — пишуть у міністерстві.
У відомстві додають, що системне знищення української агропродукції схоже на сплановані диверсії.
"Наша країна обороняється і виживає також і завдяки фермерам. Отже ті, хто вчинили ці злочини точно не зацікавлені в українському мирі і перемозі цивілізованого світу. Ми закликаємо правоохоронні ограни Польщі дати негайну реакцію", – прокоментував Віце-премʼєр-міністр — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.
Відомо, що Укрзалізниця звернулася до правоохоронних органів Польші.
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