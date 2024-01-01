У Польщі невідомі знову висипали українське збіжжя





Про це



"У день другої річниці повномасштабного російського віськового вторгнення, сьогодні біля 9 ранку невідомі пошкодили вантажні вагони з бобами", — пишуть у міністерстві.



У відомстві додають, що системне знищення української агропродукції схоже на сплановані диверсії.



"Наша країна обороняється і виживає також і завдяки фермерам. Отже ті, хто вчинили ці злочини точно не зацікавлені в українському мирі і перемозі цивілізованого світу. Ми закликаємо правоохоронні ограни Польщі дати негайну реакцію", – прокоментував Віце-премʼєр-міністр — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.



Відомо, що Укрзалізниця звернулася до правоохоронних органів Польші.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Польщі вже втретє пошкодили українську агропродукцію, тепер інцидент стався на залізничній станції Дорогуськ.Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України."У день другої річниці повномасштабного російського віськового вторгнення, сьогодні біля 9 ранку невідомі пошкодили вантажні вагони з бобами", — пишуть у міністерстві.У відомстві додають, що системне знищення української агропродукції схоже на сплановані диверсії."Наша країна обороняється і виживає також і завдяки фермерам. Отже ті, хто вчинили ці злочини точно не зацікавлені в українському мирі і перемозі цивілізованого світу. Ми закликаємо правоохоронні ограни Польщі дати негайну реакцію", – прокоментував Віце-премʼєр-міністр — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.Відомо, що Укрзалізниця звернулася до правоохоронних органів Польші.

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