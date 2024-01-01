Рф уже втратила в Україні ту кількість сил, яку розгорнула на початку великої війни
Сьогодні, 19:29
Втрати російської армії за два роки сягнули тих показників щодо танків, особового складу та бойових броньованих машин, які рф розгорнула в Україні на початку повномасштабної війни. Проте нині окупанти воюють більшою чисельністю військ, ніж це було у 2022 році.
Про це повідомило Міністерство оборони країни з посиланням на свою розвідку. пише Громадське.
На початку повномасштабної війни росія розгорнула близько 130 батальйонних тактичних груп для вторгнення в Україну. За словами розвідки, це, ймовірно, приблизно 1300 танків, понад 5000 бойових машин піхоти та бронетранспортерів, а також щонайменше 100 тисяч особового складу.
«За два роки втрати росії дорівнюють — а в багатьох випадках і перевищують — ті, що становили її початкову силу», — наголосили в розвідці.
Там зазначили, що підтверджені втрати рф включають понад 2700 танків і 5000 БМП і БТР. А кількість убитих і поранених солдатів, імовірно, становить близько 350 тисяч осіб.
Водночас у зведенні Генерального штабу ЗСУ за 24 лютого зазначається, що втрати росії, зокрема, становлять: 6534 танків, 12 425 бойових броньованих машин та близько 409 010 окупантів.
Попри такі дані, мобілізація, виробництво та відновлення запасів у росії означає, що втрати були компенсовані, наголосили британці.
«Зараз російські війська в Україні більші, ніж на початку <повномасштабної> війни. Тепер вона (рф — ред.) здатна підтримувати атаки вздовж лінії фронту та проводити стратегію виснаження українських сил», — зазначили у британській розвідці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомило Міністерство оборони країни з посиланням на свою розвідку. пише Громадське.
На початку повномасштабної війни росія розгорнула близько 130 батальйонних тактичних груп для вторгнення в Україну. За словами розвідки, це, ймовірно, приблизно 1300 танків, понад 5000 бойових машин піхоти та бронетранспортерів, а також щонайменше 100 тисяч особового складу.
«За два роки втрати росії дорівнюють — а в багатьох випадках і перевищують — ті, що становили її початкову силу», — наголосили в розвідці.
Там зазначили, що підтверджені втрати рф включають понад 2700 танків і 5000 БМП і БТР. А кількість убитих і поранених солдатів, імовірно, становить близько 350 тисяч осіб.
Водночас у зведенні Генерального штабу ЗСУ за 24 лютого зазначається, що втрати росії, зокрема, становлять: 6534 танків, 12 425 бойових броньованих машин та близько 409 010 окупантів.
Попри такі дані, мобілізація, виробництво та відновлення запасів у росії означає, що втрати були компенсовані, наголосили британці.
«Зараз російські війська в Україні більші, ніж на початку <повномасштабної> війни. Тепер вона (рф — ред.) здатна підтримувати атаки вздовж лінії фронту та проводити стратегію виснаження українських сил», — зазначили у британській розвідці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Рф уже втратила в Україні ту кількість сил, яку розгорнула на початку великої війни
Сьогодні, 19:29
Тривають пошуки 17-річної волинянки: рятувальники обстежили заплави річки Стохід поблизу сіл Седлище та Угриничі
Сьогодні, 18:00
У Польщі невідомі знову висипали українське збіжжя
Сьогодні, 17:26
«Ніхто не знав, що нас по дорозі зустріне ракета»: рятувальники розповіли про перший обстріл Луцького аеродрому
Сьогодні, 16:30
Польські протестувальники тимчасово призупинили блокування пункту пропуску «Устилуг» на Волині
Сьогодні, 15:16