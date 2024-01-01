Рф уже втратила в Україні ту кількість сил, яку розгорнула на початку великої війни

Рф уже втратила в Україні ту кількість сил, яку розгорнула на початку великої війни
Втрати російської армії за два роки сягнули тих показників щодо танків, особового складу та бойових броньованих машин, які рф розгорнула в Україні на початку повномасштабної війни. Проте нині окупанти воюють більшою чисельністю військ, ніж це було у 2022 році.

Про це повідомило Міністерство оборони країни з посиланням на свою розвідку. пише Громадське.

На початку повномасштабної війни росія розгорнула близько 130 батальйонних тактичних груп для вторгнення в Україну. За словами розвідки, це, ймовірно, приблизно 1300 танків, понад 5000 бойових машин піхоти та бронетранспортерів, а також щонайменше 100 тисяч особового складу.

«За два роки втрати росії дорівнюють — а в багатьох випадках і перевищують — ті, що становили її початкову силу», — наголосили в розвідці.

Там зазначили, що підтверджені втрати рф включають понад 2700 танків і 5000 БМП і БТР. А кількість убитих і поранених солдатів, імовірно, становить близько 350 тисяч осіб.

Водночас у зведенні Генерального штабу ЗСУ за 24 лютого зазначається, що втрати росії, зокрема, становлять: 6534 танків, 12 425 бойових броньованих машин та близько 409 010 окупантів.

Попри такі дані, мобілізація, виробництво та відновлення запасів у росії означає, що втрати були компенсовані, наголосили британці.

«Зараз російські війська в Україні більші, ніж на початку <повномасштабної> війни. Тепер вона (рф — ред.) здатна підтримувати атаки вздовж лінії фронту та проводити стратегію виснаження українських сил», — зазначили у британській розвідці.

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Теги: Росія, Україна, війна
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