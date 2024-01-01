Знищили майже 2 тисячі ракет та понад 4 тисячі дронів: у Повітряних силах розповіли про два роки боротьби

Знищили майже 2 тисячі ракет та понад 4 тисячі дронів: у Повітряних силах розповіли про два роки боротьби
Повітряні сили Збройних сил України поділилися результатами роботи українських пілотів за два роки повномасштабної війни. За цей час бійці здійснили понад 18 тисяч вильотів, а також знищили сотні ракет, дронів, літаків та вертольотів армії рф.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, пише Громадське.

«Зафіксувати статистику нашої "воєнної рутини" непросто, адже оновлюється вона практично щогодини. Оновлюється російськими А-50 та "сушками", іранськими "шахедами" та "непереможними ракетами", ворожими пунктами управління, крейсерами, підводними човнами та цілими штабами флоту», — наголосив він.

За два роки повномасштабної війни Повітряні сили вже «провели десятки блискучих операцій», зауважив командувач. Загалом, у взаємодії із Силами оборони вже вдалося знищити:

1905 ракет різних типів. Серед них 43 балістичних та 25 аеробалістичних — Х-47М2 «Кинджал»;

4844 ударних дрони та 7660 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
340 літаків;

325 вертольотів.

Олещук наголосив, що «за кожною цією цифрою — люди».

За 730 днів українські пілоти «в умовах потужної ворожої протидії» здійснили уже понад 18800 вильотів. Із них 7800 — на вогневе ураження, а ще 8900 — на авіаційне винищувальне прикриття.

«Поки на радянській техніці. Проте ми чекаємо і активно працюємо над тим, аби найближчим часом до битви врешті долучились F-16!» — наголосив Олещук.

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Теги: Росія, Україна, війна
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