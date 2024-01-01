Знищили майже 2 тисячі ракет та понад 4 тисячі дронів: у Повітряних силах розповіли про два роки боротьби
Сьогодні, 20:29
Повітряні сили Збройних сил України поділилися результатами роботи українських пілотів за два роки повномасштабної війни. За цей час бійці здійснили понад 18 тисяч вильотів, а також знищили сотні ракет, дронів, літаків та вертольотів армії рф.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, пише Громадське.
«Зафіксувати статистику нашої "воєнної рутини" непросто, адже оновлюється вона практично щогодини. Оновлюється російськими А-50 та "сушками", іранськими "шахедами" та "непереможними ракетами", ворожими пунктами управління, крейсерами, підводними човнами та цілими штабами флоту», — наголосив він.
За два роки повномасштабної війни Повітряні сили вже «провели десятки блискучих операцій», зауважив командувач. Загалом, у взаємодії із Силами оборони вже вдалося знищити:
1905 ракет різних типів. Серед них 43 балістичних та 25 аеробалістичних — Х-47М2 «Кинджал»;
4844 ударних дрони та 7660 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
340 літаків;
325 вертольотів.
Олещук наголосив, що «за кожною цією цифрою — люди».
За 730 днів українські пілоти «в умовах потужної ворожої протидії» здійснили уже понад 18800 вильотів. Із них 7800 — на вогневе ураження, а ще 8900 — на авіаційне винищувальне прикриття.
«Поки на радянській техніці. Проте ми чекаємо і активно працюємо над тим, аби найближчим часом до битви врешті долучились F-16!» — наголосив Олещук.
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Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, пише Громадське.
«Зафіксувати статистику нашої "воєнної рутини" непросто, адже оновлюється вона практично щогодини. Оновлюється російськими А-50 та "сушками", іранськими "шахедами" та "непереможними ракетами", ворожими пунктами управління, крейсерами, підводними човнами та цілими штабами флоту», — наголосив він.
За два роки повномасштабної війни Повітряні сили вже «провели десятки блискучих операцій», зауважив командувач. Загалом, у взаємодії із Силами оборони вже вдалося знищити:
1905 ракет різних типів. Серед них 43 балістичних та 25 аеробалістичних — Х-47М2 «Кинджал»;
4844 ударних дрони та 7660 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
340 літаків;
325 вертольотів.
Олещук наголосив, що «за кожною цією цифрою — люди».
За 730 днів українські пілоти «в умовах потужної ворожої протидії» здійснили уже понад 18800 вильотів. Із них 7800 — на вогневе ураження, а ще 8900 — на авіаційне винищувальне прикриття.
«Поки на радянській техніці. Проте ми чекаємо і активно працюємо над тим, аби найближчим часом до битви врешті долучились F-16!» — наголосив Олещук.
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