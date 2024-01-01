Знищили майже 2 тисячі ракет та понад 4 тисячі дронів: у Повітряних силах розповіли про два роки боротьби





Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, пише



«Зафіксувати статистику нашої "воєнної рутини" непросто, адже оновлюється вона практично щогодини. Оновлюється російськими А-50 та "сушками", іранськими "шахедами" та "непереможними ракетами", ворожими пунктами управління, крейсерами, підводними човнами та цілими штабами флоту», — наголосив він.



За два роки повномасштабної війни Повітряні сили вже «провели десятки блискучих операцій», зауважив командувач. Загалом, у взаємодії із Силами оборони вже вдалося знищити:



1905 ракет різних типів. Серед них 43 балістичних та 25 аеробалістичних — Х-47М2 «Кинджал»;



4844 ударних дрони та 7660 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

340 літаків;



325 вертольотів.



Олещук наголосив, що «за кожною цією цифрою — люди».



За 730 днів українські пілоти «в умовах потужної ворожої протидії» здійснили уже понад 18800 вильотів. Із них 7800 — на вогневе ураження, а ще 8900 — на авіаційне винищувальне прикриття.



«Поки на радянській техніці. Проте ми чекаємо і активно працюємо над тим, аби найближчим часом до битви врешті долучились F-16!» — наголосив Олещук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Повітряні сили Збройних сил України поділилися результатами роботи українських пілотів за два роки повномасштабної війни. За цей час бійці здійснили понад 18 тисяч вильотів, а також знищили сотні ракет, дронів, літаків та вертольотів армії рф.Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, пише Громадське «Зафіксувати статистику нашої "воєнної рутини" непросто, адже оновлюється вона практично щогодини. Оновлюється російськими А-50 та "сушками", іранськими "шахедами" та "непереможними ракетами", ворожими пунктами управління, крейсерами, підводними човнами та цілими штабами флоту», — наголосив він.За два роки повномасштабної війни Повітряні сили вже «провели десятки блискучих операцій», зауважив командувач. Загалом, у взаємодії із Силами оборони вже вдалося знищити:1905 ракет різних типів. Серед них 43 балістичних та 25 аеробалістичних — Х-47М2 «Кинджал»;4844 ударних дрони та 7660 БпЛА оперативно-тактичного рівня;340 літаків;325 вертольотів.Олещук наголосив, що «за кожною цією цифрою — люди».За 730 днів українські пілоти «в умовах потужної ворожої протидії» здійснили уже понад 18800 вильотів. Із них 7800 — на вогневе ураження, а ще 8900 — на авіаційне винищувальне прикриття.«Поки на радянській техніці. Проте ми чекаємо і активно працюємо над тим, аби найближчим часом до битви врешті долучились F-16!» — наголосив Олещук.

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