Погода у Луцьку на завтра, 25 лютого

Погода у Луцьку на завтра, 25 лютого
У неділю, 25 лютого, у Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 8° до 14° тепла.

Народний прогноз погоди: 25 лютого в народі називали рибним днем. Якщо наставала відлига – влітку буде добре ловитися риба. З цього дня упродовж трьох днів виставляли на ранковий мороз зерно, яке призначалось для посіву, і говорили, що проморожене насіння дає кращий урожай. Якщо небо зоряне, можна чекати хороший збір зернових. А сонячний день обіцяв великий врожай яблук.

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Теги: Погода, Луцьк
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