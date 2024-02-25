Погода у Луцьку на завтра, 25 лютого





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Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 8° до 14° тепла.



Народний прогноз погоди: 25 лютого в народі називали рибним днем. Якщо наставала відлига – влітку буде добре ловитися риба. З цього дня упродовж трьох днів виставляли на ранковий мороз зерно, яке призначалось для посіву, і говорили, що проморожене насіння дає кращий урожай. Якщо небо зоряне, можна чекати хороший збір зернових. А сонячний день обіцяв великий врожай яблук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 25 лютого, у Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою.Про це повідомляє Sinoptik Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 8° до 14° тепла.25 лютого в народі називали рибним днем. Якщо наставала відлига – влітку буде добре ловитися риба. З цього дня упродовж трьох днів виставляли на ранковий мороз зерно, яке призначалось для посіву, і говорили, що проморожене насіння дає кращий урожай. Якщо небо зоряне, можна чекати хороший збір зернових. А сонячний день обіцяв великий врожай яблук.

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