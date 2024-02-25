Погода у Луцьку на завтра, 25 лютого
Сьогодні, 20:00
У неділю, 25 лютого, у Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 8° до 14° тепла.
Народний прогноз погоди: 25 лютого в народі називали рибним днем. Якщо наставала відлига – влітку буде добре ловитися риба. З цього дня упродовж трьох днів виставляли на ранковий мороз зерно, яке призначалось для посіву, і говорили, що проморожене насіння дає кращий урожай. Якщо небо зоряне, можна чекати хороший збір зернових. А сонячний день обіцяв великий врожай яблук.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 8° до 14° тепла.
Народний прогноз погоди: 25 лютого в народі називали рибним днем. Якщо наставала відлига – влітку буде добре ловитися риба. З цього дня упродовж трьох днів виставляли на ранковий мороз зерно, яке призначалось для посіву, і говорили, що проморожене насіння дає кращий урожай. Якщо небо зоряне, можна чекати хороший збір зернових. А сонячний день обіцяв великий врожай яблук.
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