Тривають пошуки 17-річної волинянки: рятувальники обстежили заплави річки Стохід поблизу сіл Седлище та Угриничі

Волинські рятувальники продовжують пошуки зниклої дівчини.Про це повідомили у ДСНС Волині.Сьогодні, 24 лютого, до пошукових робіт рятувальники залучили болотохід «Богун», яким обстежили заплави річки Стохід поблизу села Седлище та Угриничі Камінь-Каширського району.Пошуки тривають.Нагадаємо, що вже більше тижня на Камінь-КаширщиніУ суботу, 17 лютого, о 17:17 до служби порятунку за допомогою у пошуках звернулися її друзі, саме з ними вона відпочивала поблизу лісопосадки. Аліна відійшла у ліс та не повернулася.