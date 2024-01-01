Тривають пошуки 17-річної волинянки: рятувальники обстежили заплави річки Стохід поблизу сіл Седлище та Угриничі
Сьогодні, 18:00
Волинські рятувальники продовжують пошуки зниклої дівчини.
Про це повідомили у ДСНС Волині.
Сьогодні, 24 лютого, до пошукових робіт рятувальники залучили болотохід «Богун», яким обстежили заплави річки Стохід поблизу села Седлище та Угриничі Камінь-Каширського району.
Пошуки тривають.
Нагадаємо, що вже більше тижня на Камінь-Каширщині шукають зниклу 17-річну студентку Аліну Божко.
У суботу, 17 лютого, о 17:17 до служби порятунку за допомогою у пошуках звернулися її друзі, саме з ними вона відпочивала поблизу лісопосадки. Аліна відійшла у ліс та не повернулася.
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Про це повідомили у ДСНС Волині.
Сьогодні, 24 лютого, до пошукових робіт рятувальники залучили болотохід «Богун», яким обстежили заплави річки Стохід поблизу села Седлище та Угриничі Камінь-Каширського району.
Пошуки тривають.
Нагадаємо, що вже більше тижня на Камінь-Каширщині шукають зниклу 17-річну студентку Аліну Божко.
У суботу, 17 лютого, о 17:17 до служби порятунку за допомогою у пошуках звернулися її друзі, саме з ними вона відпочивала поблизу лісопосадки. Аліна відійшла у ліс та не повернулася.
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