У лісі за 7 кілометрів виявили пальто: продовжуються пошуки зниклої 17-річної волинянки





Відомо, що у лісі у сусідньому селі знайшли пальто та пояс від пальта дівчини. Про це виданню



Інформацію підтвердили в поліції Волині. Пальто знайшли у лісі за 7 кілометрів від місця, звідки дівчина пішла.



Нагадаємо, дівчина зникла під час відпочинку з друзями. У суботу, 17 лютого, о 17:17 до служби порятунку за допомогою у пошуках звернулися її друзі, саме з ними вона відпочивала поблизу лісопосадки. Аліна відійшла у ліс та не повернулася. Свій мобільний телефон вона залишила в автомобілі, тому зв'язатися з нею не вдалося.



Також відомо, що влітку 2023 року на війні з російськими окупантами загинув 20-річний наречений Аліни Василь Коваль. Коли Василь дізнався, що вирушає в гарячу точку, одразу зробив пропозицію руки і серця своїй коханій. 24 липня 2023 року захисник загинув у результаті мінометного обстрілу в Сіверськодонецькому районі Луганської області.

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